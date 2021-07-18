奧運代表團明出發！長庚公開「選手行李」　防疫物資竟有行動電源

▲本屆東奧中華代表團行李開箱。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

記者嚴云岑／台北報導

中華奧運代表團即將於19日出發前往日本，團員都已收到中華奧會發送的行李箱。由於日本疫情嚴峻，加上變種病毒威脅，隨隊醫護也特別準備大型大型行李箱裝載防疫物資，長庚運動醫學團隊今（18）日公開選手行李箱，除了一般生活用品外，還多了酒精、肥皂、N95口罩與一個容量6500mAh的行動電源。

曾經擔任二屆中華奧運代表團隊醫，也是長庚運動醫學團隊副主席的復健科林瀛洲醫師表示，本次東奧長庚運動醫學團隊共有3位醫師和1位運動防護師隨隊照護選手，骨科周文毅醫師、中醫郭純恩醫師及辜羿璇防護師也隨行。團隊成員都經歷過韓國世大運的MERS疫情、巴西里約奧運的滋卡病毒威脅，面對此次日本奧運新冠疫情，醫護團隊會更提高警覺。

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▲本屆東奧中華代表團行李開箱。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

林瀛洲也公開選手攜帶物品，準備的防疫物資，包括酒精、肥皂、N95口罩、濕紙巾、體溫計等，此外還有一個容量6500mAh的行動電源，因為代表團要求團員必須用手機APP回報每日的健康狀況，因此才會提供行動電源，以免團員手機沒電無法掌握。

除了防疫物資外，行李箱內還準備了指紋式的鎖、吹風機、集流器、水壺、帽子、太陽眼鏡、扇子、迷你真空壓縮器、旅行壁櫥等，讓選手不用煩惱日常基本所需。

林瀛洲表示，在明天出發前，運動員與醫護團隊都必須完成72小時和96小時內的2次鼻咽PCR採檢，到了機場再用唾液篩檢一次。選手進入選手村後，每天必須自行用試劑檢測，其他人員4天篩檢一次。而這次中華奧運代表團也首次設置防疫協調官，負責統籌所有選手與職員每天的唾液篩檢PCR檢體，及追蹤檢查結果。