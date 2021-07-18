被刪獎金仍堅守崗位！急診醫嘆「感謝要真心」：我們不要第二波

▲急診醫田知學公開感謝醫護同仁與一線人員。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

本土疫情爆發至今2個月，在短短的59天內確診數降到個位數，眼看著解封的日子就在眼前，醫護人員也終於能夠稍微喘口氣。振興醫院急診醫師田知學有感而發，老實說這段期間真的熬得很辛苦，身體心理承受的壓力都難以描述，「請大家繼續守好，我們不要第二波！」

田知學在臉書表示，她終於找到空檔能好好感謝一線防疫人員，不過「公開感謝的背後是刪獎金、刪檢查、刪專責病房住院天數限制（去年是住到滿住到出院）」，這令很多熱心投入防疫作業的清潔員、警衛、藥師、櫃台、檢驗科人員相當沮喪。

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她提到，這段期間只能互相鼓勵，和同事一起喊話「再撐一下我們就可以回家了」、「我們沒有放棄初心」，老實說這2個月真的是場硬仗，不只工作量大增，也得承受情緒上的壓力，每天要面對死亡、確診、疑似個案，以及家屬和病人的情緒，醫護間也壟罩著一股緊繃氣氛，夜晚獨自回到昏暗孤單的外宿點，睡前仍為自己打氣「要先把今天的壓力擦去，隔天早上，又是新的陽光、新的自己。」

▲田知學提醒，疫苗還沒打滿，不要報復性出遊。（示意圖／記者許靖騏攝）

田知學認為，經過這2個月深刻體會到患難見真情，感謝每一位前來支援或是原本的夥伴，「但是疫情還沒有結束哦！但是疫情還沒有結束哦！但是疫情還沒有結束哦！很重要！要說三次！」提醒大家「感謝要真心」，待在家好好防疫就是對一線人員最大的幫助。

網友回應，「任何的付出都不是理所當然，感謝醫護守護台灣每一個地方」、「要不是辛苦的醫療人員守住防線，跟有素質的人民很自制的減少群聚，我們不會有今天的成果」、「謝謝你們沒有因為所有不公平待遇而放棄前線」、「田醫師辛苦了！為了戰勝疫情，連家都不敢回了」、「感謝醫護人員，政府真的要好好照顧醫護人員不該過河拆橋！」