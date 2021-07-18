500元贏「3百萬彩金」先匯10萬　警苦勸：那麼好賺還坐在這裡？

▲石婦一家人誤信詐騙前往銀行員匯款，行員和員警及時攔阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名54歲石姓婦人透過朋友介紹下載澳門博弈的APP，匯款500元當籌碼，結果竟然贏了3百萬元「彩金」，但需先匯入會費和稅金10萬4千元才能撥款，石婦信以為真連忙前往銀行員匯款，員警與行員苦勸多時，有「那麼好賺還坐在這裡？」並舉出同類型之詐騙手法，石婦終於明白自己險些把辛苦錢匯給詐騙集團。

▲員警對婦人苦勸這是博奕詐騙老梗。（圖／桃園警分局提供）

詐騙集團手法日益更新，於防疫期間仍無所不用其極的詐騙民眾財物，日前桃園分局武陵派所接獲中國信託銀行通報，有民眾疑似遭投資型詐騙，員警王育晟及郭駿緯立即趕抵現場。

▲桃園警方前往超商宣導反詐騙。（圖／桃園警分局提供）

石姓婦人表示，透過朋友介紹下載澳門博弈的APP，匯款500元當籌碼，經過一個多月的努力，竟然贏了3百萬元，經以Line與該博弈協會聯絡，協會人員說只要將會費及稅金總共10萬4千餘元匯到指定帳戶，協會將立即撥款，因在把玩期間曾嘗試要領「彩金」，協會也真的將「彩金」匯到帳戶內(才新台幣10幾元)，於是被害人不疑有他，準備匯款後等協會撥款300萬的「彩金」，員警與行員苦勸多時，並說有「那麼好賺還坐在這裡？」，更舉出同類型之詐騙手法，被害人才打消匯款的念頭。

另外桃園分局17日起為加強轄內金融機構及超商從業人員對於可疑詐騙案件落實「關懷提問」機制，動員偵查隊及派出所警力至上揭場所加強溝通及宣導，期望藉由大家發揮多一點雞婆心來幫民眾看緊荷包，同時透過Line軟體每天傳送早安貼圖，警方也發揮巧思，利用製作反詐騙哏圖來當早安問候貼圖，將反詐騙工作融入日常生活當中降低詐騙案件發生。另外，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或撥打110報案電話查詢，避免成為詐騙案件受害人。

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