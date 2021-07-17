日本AZ疫苗微生物超標？食藥署內部資料外流　陳時中澄清：未抵台

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日特別提起，網路有流傳一份食藥署內部資料，揭露有一批疫苗出現微生物超標；他解釋，這是日本主動與我方揭露，但和進來到台灣來的不同批，完全無關。而且食藥署進行嚴格檢驗封緘，到台灣使用的疫苗都符合標準。陳時中也提到，這份保密文件流出，會造成我國與藥廠之間的互信關係產生問題，請大家勿流傳。

陳時中表示，這份食藥署資料為內部資料，是進行各種檢驗的討論檢討，但被人拿來影射疫苗有微生物超標問題。確實有微生物超標此事，但不合格的疫苗批號是101259，跟進來台灣的批號是103061，完全不一樣。他說，這份資料是日本原廠主動向我國揭露，國內現在用的原液沒有問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食品藥物管理署發佈聲明指出，有關日本第一、二次捐贈之阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)公司 COVID-19 疫苗共 3 批(批號 D006A、K002B、K003C)、合計 2,371,440 劑，皆係經日本製造廠檢驗合格及日本國家檢定機關審查檢驗合格後始放行出口，抵台後再經食藥署國家實驗室進行檢驗並審查文件資料。審查與檢驗皆合格後，分別於 6 月 11 日及 7 月 15 日核發封緘證明書，放行封緘。

食藥署說明，日本第一次捐贈 AZ 公司 COVID-19 疫苗、批號 D006A，其疫苗原液批號為 103061，非外界謠傳之 102159，經查批號 102159，係藥廠進行製程確效(process performance qualification, PPQ)批次之疫苗原液批號。

食藥署強調，所有在國內流通使用之疫苗，皆為其依藥事法規定逐批完成檢驗封緘之藥品，確保民眾用藥品質安全無虞。並重申，請勿散播坊間未證實的謠言，以免觸犯相關法令。