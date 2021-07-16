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男外遇「小三還懷孕」　內外褲慘遭正宮剪破：讓它們出來透透氣

先生外遇，被太太發現後遭遇難堪下場。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

國外女子歐文（Andrea Owen）發現丈夫外遇女鄰居，還「搞出人命」，讓她怒不可遏，決定離婚，還不忘先剪破丈夫的褲子和內褲，並留下字條表示「既然你管不住自己的生殖器官，我就讓它們出來透氣！」影片曝光後，引來不少網友直呼歐文為「霸氣的女王！」

根據英國《鏡報》報導，歐文6日在TikTok拍片表示，她於2006年間發現丈夫與女鄰居外遇7個多月，且當時女方已有身孕，讓歐文十分崩潰，忍無可忍下，決定離婚離開渣男。

心有不甘的歐文決定趁機「報復」丈夫，因此在搬家前先用剪刀在丈夫長褲、短褲及內褲下方處各剪一個大洞，並留下紙條告訴丈夫「既然你管不住自己的生殖器官，我就幫你讓它們都出來透透氣！」之後歐文才心滿意足拿著行李箱離開，並請律師協助處理離婚。

歐文發現丈夫與女鄰居外遇，而且女方還懷有身孕，讓她氣得剪破丈夫的褲子和內褲。（翻攝自Andrea Owen TikTok）

影片上傳至今已累積超過400萬次觀看，不少網友留言表示「幹得漂亮！」「你就是我的偶像！」「這真的是太有趣了」，還有不少過來人表示「我把前夫的衣服全都燒光了！」「我把電視遙控器帶走，讓他永遠都找不到」「我用前夫的牙刷清洗馬桶，想到就好開心！」


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