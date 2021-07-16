陳時中：闖關混打就像「闖紅燈還拍照」　已請法制組研議相關處分

記者嚴云岑／台北報導

國內目前尚未開放疫苗混打，近期卻接連傳出有民眾闖關成功，松山機場防疫車隊也爆出有司機混打AZ+莫德納疫苗，還在群組裡炫耀「我紅了！」。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，針對刻意違規者，已請法制組研議相關處分，同時也呼籲國人應守法，才不會增加施打人員負擔。

台中市上周驚傳有注射AZ疫苗長者隱匿接種紀錄闖關接種莫德納疫苗，其中一名洗腎患者出現發燒情況；無獨有偶，基隆市也有2名接種過AZ疫苗的醫師，企圖到中正區混打被阻止。而今早又傳出松山機場的防疫車隊有司機接種AZ+莫德納，機場方面證實，但也強調健保卡有貼標籤，是個人問題。

陳時中表示，健保卡插卡可看到接種紀錄，也可透過黃卡、健保卡貼紙查詢，過去因為沒有太多疫苗廠牌，所以也無需刻意規避，現在只要把連線做好，闖關情況就會變少。

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「打疫苗是大規模的全民運動，要全民配合才好。」陳時中說，闖關混打疫苗的行為就像闖紅燈還刻意拍照說「我成功了」，基本上這個行為就是不對的。

指揮中心發言人莊人祥表示，一般醫療院所可以插卡後，透過健保雲端藥歷連結疾管署疫苗接種查詢系統，另外也可以請電子病例廠商開通API介接查詢；一般接種站雖然無法查查詢藥歷，但還是用健保卡連結疾管署建置的查詢預防接種查詢系統。

莊人祥提到，接種站雖無法用電腦查詢，但還是可以透過健保VPN來查。健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線人員做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，莊人祥回應，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也呼籲民眾不要自行決定是否混打。