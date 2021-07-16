快訊／台九線「小客車猛撞垃圾車」！車頭全毀　駕駛命危送醫

▲台東16日上午發生嚴重車禍。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台九線、台東卑南龍脈路段今（16日）上午9時許發生一起嚴重車禍！事發時一輛自小客車因不明原因，追撞一輛垃圾車，整輛車頭全毀，駕駛一度受困。警方獲報後將駕駛救出，惟駕駛已無呼吸心跳，立即送醫搶救。詳細車禍原因，仍有待警方調查釐清。



警消表示，16日上午9時23分接獲報案，卑南鄉忠孝路和梅園路的交叉路口，有一輛小客車與垃圾車發生事故，1人受困車內；經派員協助脫困後，傷者（50歲男性）無呼吸心跳，送馬偕醫院救治。