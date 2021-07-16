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印尼2問題釀確診狂飆！僅5.5％人口打完2劑疫苗　淪亞洲最慘疫區

▲▼印尼,新冠肺炎,世界疫情,印尼疫情。（圖／路透）

▲印尼成為亞洲疫情最嚴重的地區。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印尼擁有2.7億人口，是全球第4大國家，如今已取代印度，成為亞洲疫情最嚴重的地方。該國14日通報新增5萬4517例、991死，確診數創下新高；但據CNN統計，全國僅5.5%人口完整接種疫苗。專家認為，印尼如今面臨嚴峻疫情，是當初未能實施嚴格封鎖、積極建設接觸者追蹤系統的後果。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）印尼代表團團長格爾凡德（Jan Gelfand）6月底時就表示，「我們每天都看到，Delta病毒把印尼進一步推向新冠災難的邊緣」。印尼如今情勢更為嚴峻，且因篩檢率不高，實際情況可能更糟。

印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）先前坦言，當局起初沒有意識到，最新一波疫情的病毒傳播速度有多快，如今十分擔憂醫院難以應付住院人潮，若傳染力更強的Delta病毒持續擴散，可能將國內醫療保健體系推向災難邊緣。

▲▼印尼首席科興疫苗臨床試驗科學家　疑死於新冠肺 。（圖／路透）

▲CNN指出，印尼目前僅約5.5%人口完整接種疫苗。（圖／路透）

印尼官媒《安塔拉新聞》（Antara News）報導，全國12萬張病床高達9萬張已被使用，氧氣價格6月底開始飆漲，如今醫院的氧氣似乎也要用罄。爪哇薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）本月稍早甚至因為缺乏醫療用氧氣，導致60多名患者死亡，但是，院方發言人並未證實其中多少人為新冠患者。

印尼首都雅加達約有1060萬居民，根據衛生部數據，目前18%人口、也就是200萬人完全接種。但10日公布的一項調查指出，雅加達恐怕近一半居民染疫。雅加達所在的爪哇島和知名觀光聖地峇厘島上周實施緊急封鎖。

根據印尼官媒報導，印尼目前已透過COVAX計畫接種超過1400萬劑疫苗，13日還有近350萬劑AZ疫苗運抵印尼。尼總統佐科威（Joko Widodo）於14日表示，疫苗是印尼擺脫疫情的希望，也強調公平取得疫苗的重要性。


印尼飆增5.4萬例！　專家憂淪「下一個印度」：已成亞洲疫情新熱區
 

 
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