跟人夫車震喊「喜歡被硬上」！小三被告急喊冤　1句話露餡下場超慘

▲小三被正宮提告求償，急撇自己不知道人夫已婚身分，但卻因為一句話露餡，被駁回上訴。（圖／達志／示意圖）

記者陳韻如／桃園報導

女子小君（化名）與人夫阿宏（化名）發生婚外情，被正宮提告後，法官判賠20萬元，但小君提出上訴，稱自己不知道阿宏已婚，且是單親媽媽，還要照顧罹癌的母親，要法官體諒她家境刻苦。不過，法官調查發現，小君曾對阿宏說，「丟下懷孕的老婆玩耍真是渣」，顯然知道對方的身分，最終駁回上訴。

判決書指出，小君在阿宏結婚前就開始交往，2人甚至還背著懷孕的正宮發生性關係，且還互傳親密對話，其中包括小君多次傳訊，「不要把我想得跟狼似的」、「我喜歡你單純是因為你打炮合我胃口」，另外，小君還提及，「你是婚前恐懼症吧」、「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」、「怎麼不傳給太太看呢她應該會炸到直接生出來」等語。

另外，阿宏也曾傳訊，「哈哈哈我們先從車震開始啊！記得有次ㄇ超刺激的」、「哈哈哈太刺激ㄌ，一下就爽了，得多試幾次」，而小君則回，「刺激但我不爽阿」、「您挺爽的」、「真是色情」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」等，正宮抓包後，氣得提告求償，並獲賠20萬元。

判決出爐後，正宮並未再提出上訴，反而是小君以自己家境刻苦為由上訴。小君稱，是阿宏對她隱瞞已婚的事實，她並不知道阿宏已婚身分，且兩人聊天內容所提及的「老婆」只是正宮的代稱。

小君事後還大打悲情牌表示，她8歲時父母離異，媽媽獨自扶養她長大，家庭功能不完整，且22歲時又遇人不淑、未婚生女，獨自負擔一切支出，又要照顧罹癌的媽媽，名下雖然有兩部車，但其中貨車是媽媽借名登記，另一台轎車則是為了通勤而忍痛貸款而買，請求法官可以體諒她經濟拮据、家境刻苦。

不過，法官審理時，針對先前正宮所提出的對話紀錄認定，小君顯然是知道阿宏已婚，且正宮還懷孕，而誇張的是，小君更曾傳訊，「還說不把我當炮友」、「好好好，那我介紹我是你情婦吧」、「還有小三的精神賠償費」等，法官認為，小君與阿宏已經有逾越一般朋友的往來分際。

至於小君稱自己經濟拮据的部分，法官查出，她多次帶著小孩四處遊玩，且她還自己在臉書發文自曝，為了玩超大游泳池，還跟友人一起入住中壢某精品旅館，根本並非她所述的如此不堪，法官最終駁回她的上訴。