越南姊妹淘群聚喧嘩擾鄰 ！8人遇警辯：只聊天未喝酒　下場慘曝

▲警方在樓梯間撞見欲聞風逃逸的2名越籍女子。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南姊妹淘15日凌晨在桃園市某社區大樓內群聚聊天開趴，喧嘩吵鬧聲引來民眾檢舉，警方據報在樓梯間撞見聞風欲逃的2名越籍女子，再於室內查獲5女1男未戴口罩在室內聚餐，住戶阮女表示，只是與同鄉和男友聊天吃東西沒有喝酒，應該不算違規，員警以三級防疫室內超過5人即算違規，依法填表移請裁處，每人可罰6到30萬元。

▲再於室內查獲5女1男群聚。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所昨日凌晨0時40分接獲民眾檢舉，桃園區民生路某社區住戶內不斷有飲酒吵鬧的喧嘩聲，嚴重擾鄰。員警立即前往訪查，在與社區警衛交談期間，發現該戶有人向外探頭觀望，於是兵分2路，由電梯及樓梯前往該戶，果然在樓梯間遇到黎姓等兩名女子(越南籍歸化本國)手上拿著水果往樓下跑，經詢問原在該戶內與朋友飲酒聊天，發現警察急忙｢落跑｣。

▲警方依三級防疫規定填表移請衛生局裁罰。（圖／桃園警分局提供）

員警於是帶同兩人返回該戶內，室內另有6人在場(1男5女)群聚，且未戴口罩聊天飲食，該住戶阮女表示屋內僅她與林姓男友居住，邀約同鄉朋友各自帶食品來聚餐聊天，並強調只有吃東西沒有飲酒應該不算違規，員警向在場人說明防疫期間室內禁止5人以上群聚之規定，對違規8人製作紀錄表，移請桃園市政府衛生局裁處。警方呼籲，防疫三級警戒期間，請民眾確實遵守規定切勿群聚。

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