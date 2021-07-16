積欠150萬工程款不還竟倒車撞死人　判刑11年定讞

▲吳姓男子倒車撞死人，判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣吳姓包商因積欠150萬元工程款，2018年10月間債權人帶著2名同伴前往討債，沒想到吳男竟加速倒車，撞倒其中1人還輾壓對方，導致對方重傷後呼吸衰竭死亡。一審將他判刑14年，二審時吳男賠償300萬元，獲得減輕，改判11年。案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，撞死人的吳男，2014年間因在屏東潮州四林大武園道進行瀝青鋪設工程時，與另名吳姓男子有150萬元的工程款糾紛。對方催討多年未果，輾轉得知吳男受僱在屏東縣崁頂鄉國道三號高架橋下施作拓寬工程，對方在案發當天上午7點多，就帶著方姓、張姓2名同伴，前往討債。雙方一言不合，在工地上又吵了起來。

吳男不滿，甩頭就走，並跳上自己的自小客車並駕駛車子加速倒車，張男站在車子右後方，及時跳開沒被撞上；但方男站在車子正後方，即遭車輛猛力撞擊倒地並輾壓至車子底盤下。方男因而受有頭部多處擦傷及出血、右側第2至7肋骨外側及右側第3至10肋骨後側骨折及肋間出血、左側第2至7肋骨骨折及肋間出血、右上肺葉和右下肺葉出血、右肋膜腔內積血逾1公升、左側股骨中段閉鎖性骨折及軟組織出血、四肢多處擦傷等傷害，經送醫急救，當天上午9時許，就因呼吸衰竭死亡。檢警偵辦後，依照「殺人罪」與「殺人未遂罪」，對吳男提起公訴。

一審法院審理後，認定吳男有罪，考量他漠視他人生命，惡性重大，仍未與被害人家屬談妥和解金，犯後避重就輕，未有悔意，重判有期徒刑14年、褫奪公權7年。案經上訴，高雄高分院二審審理時，因吳男以300萬元與死者家屬達成和解，二審因此撤銷一審判決，改判有期徒刑11年、褫奪公權5年。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。此外，保險公司也針對本案向吳男代位求償，一審日前判決吳男須賠償200萬多元強制險理賠金，另外汽車所屬的營造公司也要負連帶責任，這部分上訴二審審理中。