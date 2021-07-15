微軟Windows 11動手玩：全新的6大亮點分享

▲Windows 11 家用預覽版作業系統動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對微軟公司今年6月底發表的 Windows 11，目前已經針對開發者釋出預覽版本，此次在實際體驗過後，針對 Windows 11 的一些個人化特色，進行一個使用上的分享。

▲Windows 11 的開始工具列預設為置中顯示。（圖／記者洪聖壹攝）

亮點一、 介面大改 觸控介面更優化

這次安裝 Windows 11 家用預覽版的測試環境是微軟的 Surface Laptop 4 平台，進入系統會感受到整體視覺上的衝擊，開始跟工具列的位置從左邊設定到中間，過去如果習慣MacOS 的用戶，使用 Windows 11 可能會有種「熟悉感」。不過如果已經是 Windows 的用戶，可能又要重新習慣新系統介面位置的變化。

▲Windows 11 的開始工具列預設為置中顯示。（圖／記者洪聖壹攝）

所幸，記者實測一些 Windows 的熱鍵都還保留著，而如果不習慣置中的開始工具列，也可以透過設定改回到左手邊。不過這次 Windows 11 的 icon 設計非常好看，而且開放用戶進行個性化設計，包括字體大小粗細、圓角邊框跟相對應的桌面佈景主題，都可以自己做各自單獨的設定；每個佈景主題也有各自的黑暗模式可以使用，藉此保護用戶的眼睛。

▲▼可以進行各種佈景主題、字體大小等個人化設定。（圖／記者洪聖壹攝）

另一項改變挺重要的，那就是觸控介面的優化，記者發現目前的 Windows 11 下方 icon 彼此之間的間距變寬，檔案資料夾的圖示也更明確，如此一來就很方便進行觸控型產品方面的應用，也改善了 Windows 8 以來微軟觸控介面很難用的開發弊端。

亮點二、 小工具回歸

新的小工具，以所謂的 Microsoft Widgets 回歸，介面有點像是 MacOS 的 Widgets，同樣有天氣、股市、行程、即時新聞，同樣可以加入其他第三方開發的小工具，不過顯示介面更大，在筆電看起來很舒服，或許在平板或者手機上會有其他顯示。

▲Microsoft Widgets 回歸之後，加入許多個人化設定。（圖／記者洪聖壹攝）

亮點三、多功能視窗設定

在微軟Windows 11 當中，針對多任務視窗做了四個預設選項給用戶選擇，並且開放用戶依照需求自由調整，操作上很直覺，只要把滑鼠移到視窗放大的位置等待一下，就會出現多工視窗的選項，好比說可以一邊選擇自己寫的原創內容，一邊開啟粉絲頁，然後打上一段漂亮的宣傳文字。又或者一邊開啟電視新聞直播，另外一邊開啟Word檔，下方開啟粉絲頁進行多工操作。

▲多功能視窗可以進行一對一、一對二、或者二對二等視窗分割。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實測，除了微軟自家的應用程式之外，多數的第三方應用程式已經陸續支援多工視窗功能。而且微軟Windows 11 會記憶上次的多工視窗設定，如此一來即使關機之後，隔天上班重新開機，設定就不會跑掉，很快的就可以進入工作狀況。

亮點四、導入 Arm平台 與 Android Apps

這次最大的新聞，莫過於微軟終於妥協，讓 Windows 11 除了 x86 平台之外，也通吃 Arm 平台，最新的 Arm 平台晶片將可以支援 Windows 11 作業系統，長遠看來，未來 Windows 11 將不受限桌機、筆電跟變形平板，而是通吃現有立基於 Arm 平台開發的智慧型手機等行動裝置。

講白話一點，就是現在的 Android 手機，也可以刷成 Windows 11 作業系統來使用，甚至手機廠商、電腦廠商，都可以開發 Windows 11 的手機、平板，進一步與同樣搭載 Windows 11 作業系統的電腦進行跨平台應用，下方有一支蠻吸引人的影片給大家參考：

由於 Arm 平台的強力支援，微軟商店（MicroSoft Store）也同步做了讓步，讓系統平台除了 UWP（Universal Windows Platform）平台架構底下設計的應用程式之外，透過 Intel Bridge 技術，讓現有的 Android App 也可以在 x86（intel、AMD） 的 Windows 11 系統裝置上運行。

至於 Arm 平台架構的 Windows 11裝置，更可以直接預載 Android App。這也就是為什麼大家都說「Windows 11 可以直接使用 Android app」。記者實測，現有 Microsoft Store 設計跟分類簡單明暸，有點 ChromeOS 的即視感。

亮點五、雲端遊戲與更精緻的遊戲體驗：

微軟 Windows 11 作業系統針對遊戲導入了兩大改變：雲端遊戲、新的遊戲技術。在 Windows 11 當中，Xbox Game Pass 的用戶，可以在精選遊戲當中，直接用輕薄效能筆電暢玩更精緻的雲端遊戲內容，好比說《最後一戰：無限》、《世紀帝國IV》，所有遊戲過程吃的是部分 CPU 處理器跟大量的網路頻寬，其他 GPU 運算需求都在雲端解決。

另外一大變化就是 PC 遊戲的體驗上導入 DirectStorage 跟 Auto HDR 兩項新技術。簡單的說，前者讓遊戲運行過程中，會直接繞過 CPU 運算，用 GPU 來跑遊戲，藉此解決大型遊戲載入時間過慢的問題，並且有效提升 FPS。後者則是針對 DirectX 11 以後版本開發的遊戲，加入了 HDR 自動優化顯示，讓遊戲畫面看起來亮度更高、顏色也更鮮艷，實際展示來看，遊戲畫面品質增加不少，如果再搭配 GPU 廠商今年強調的「光追」，整體效果應該是爽感十足。

不過礙於系統環境還是測試環境底下，這方面記者並沒有辦法實測，提供下方影片給大家參考：

亮點六、強制導入 TPM 2.0

順帶一提，這是微軟Windows 11 擁抱 Arm 平台必須要做的「重要犧牲」。由於未來的 Windows 產品將可望讓包括 Android 平台的應用內容加入，防止釣魚程式入侵成為微軟公司的首要要務，因此自 2016 年推出的 TPM 2.0 可信賴模組安裝，到了 Windows 11 也就變得「勢在必行」，除了在過去使用 FTPM 相關模組的電腦之外，其餘 TPM 1.0 或者未安裝可信賴模組的電腦，如多數的 DIY 電腦，全部不能升級 Winodws 11。因此造成許多過去沒有加入 TPM 2.0 平台的設備用戶反彈。

＊小結：跨平台產品成未來戰場

記者認為，Windows 11 的推出，可說真正意義上的串連桌機、筆電、平板跟手機等所有平台，某方面來看也算是微軟在行動平台方面又進行了一次挑戰，除了針對 Apple 公司的全產品線，也未嘗不是挑戰 Google 公司的 Android 平台。

不過往好處想，微軟選擇導入 Android App、擁抱 Arm 平台，很明顯對於現有電腦廠商是一大利多，也算是某種層度的讓步。但是對於 Android 系統開發者來說，則是充滿問號的，目前從開發者預覽版本看來，Android App 也確實只能夠透過 Amazon Store 下載，這是 x86 平台的先天問題，Arm 平台的 Windows 行動產品未來可能要看現有電腦大廠的創意與執行效率與市場接收度，未來在市場上來說，能夠期待的 Windows 11 示範型行動產品，只剩下下一代的 Surface Duo，因此，微軟距離完全擁抱 Android Apps 還有一段路要走。