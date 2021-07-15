K區誠品及Z區站前有確診　Y區小編喊冤：台北地下街大家都好好的

▲Y區台北地下街澄清他們區域無攤商確診。（圖／翻攝自Facebook／台北地下街）

記者蘇晏男／台北報導



台北市副市長黃珊珊14日在北市防疫記者會上指出，台北地下街有3人確診，即起停業3天，3起案例皆採「九宮格」封攤及清消。不過，因台北火車站下方有多區地下街，因用詞未明且地理位置相近，讓許多民眾誤以為「Y區台北地下街」有人染疫，「台北地下街」臉書粉專15日發文澄清，Y區大家都好好的，不是在台北的所有地下街都是「台北地下街」。

台北市副市長黃珊珊14日在北市防疫記者會上指出，台北地下街有3人確診，其中Z區1人7月5日確診、K區2人分別在10日及12日確診，3起案例皆採「九宮格」封攤及清消，兩區地下街即起停業3天。

根據區域劃分，K區是指「誠品地下街」，Z區為「站前地下街」，而「台北地下街」則是專指Y區。該粉專臉書表示，小編瘋狂地不停接到私訊及電話，但台北地下街沒有人確診，確診者的是在K區誠品地下街及Z區站前地下街。

台北地下街強調，Y區台北地下街大家都好好的，經歷由5月18日起自主停業後，7月13日開始配合微解封後，開放部份出入口感熱儀加上實聯制，而且市府宣布有確診案例的兩區地下街即起停業3天，讓Y區台北地下街為此深受「同名之累」，生意大受影響，小編傍晚崩潰發文， 「各位親愛的朋友呀！不是在台北的所有地下街都是『台北』地下街」。

▼Y區台北地下街出入口裝設感熱儀及要求實聯制防疫。（圖／台北地下街合作社提供）