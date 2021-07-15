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海地太子港「汽油短缺」引爆示威　總統遇刺後社會超混亂

▲▼海地民眾在街頭焚燒輪胎。（圖／路透）

▲海地民眾在街頭焚燒輪胎。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺後，讓本來就已經動盪不已的海地社會陷入混亂，加上近日汽油短缺，更加劇了海地民眾的恐慌，海地首都太子港14日爆發零星示威抗議。另外，海地警方宣布再逮捕2名嫌犯。

路透社報導，太子港發生汽油短缺，幾乎所有加油站都暫停營業，少數仍有開張的加油站外則大排長龍。海地民眾指責犯罪集團和投機客趁機把持海地燃料銷售管道，使得太子港的汽油供應陷入癱瘓。部分示威者在街頭焚燒輪胎抗議，示威力度甚至比7月7日總統刺殺案爆發當天更大。

海地當局稱摩依士是在自宅遭刺殺小組殺害，其中包括26名哥倫比亞籍刺客，以及2名海地裔美國人。海地警方說，目前已經逮捕到18名哥倫比亞籍嫌犯，另有3人被警方擊斃，還有5人在逃。除此之外，警方日前也逮捕到第3名海地裔美籍男子薩農（Christian Emmanuel Sanon），認為他是此次案件的主謀。

海地警方14日宣布，警方已逮捕到另外2名涉案男子，並在其住處發現藏有武器。海地國家警察首長指出，海地前參議員喬爾約瑟夫（John Joel Joseph）是這起暗殺陰謀的關鍵人物，涉嫌為暗殺小隊提供武器和策劃行動，目前警方正在搜索其下落。

另外，海地警方也鎖定一家總部位於美國佛羅里達州的公司World Wide Capital Lending Group，認為該公司負責為暗殺計畫籌措資金。該公司目前尚未對此發表回應。

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