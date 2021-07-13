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海地總統「停屍間臥血照」瘋傳！左眼轟爛疑遭凌虐　警曝最新進展

▲▼ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

▲海地總統摩依士（Jovenel Moïse）的死狀照片疑似被流出。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）暗殺案，隨著新情資揭曉，牽涉的國家、人員和私人企業就愈廣愈混亂，而且據當地法官指出，摩依士死時身中12槍，左眼被轟爛，四肢有骨折情況，顯示死前可能遭盡凌虐。近日社群網路上更流傳著疑似摩依士死狀的照片，有法醫專家看後認為死前不像有遭到凌虐，但該張照片的真實性依然存疑。

《紐約時報》12日指出，摩依士被暗殺後不久，相關的死狀照片就已經開始在網路上流傳，照片中死者躺在停屍間地上，倒臥在血泊中，左眼已經爛掉，嘴巴微張，其中一隻手臂上有彈孔。

雖然和海地法官戴斯汀（Carl Henry Destin）所述的摩依士外顯傷勢大致符合，但這張照片真實性仍高度可疑，也未有任何官方證實。不過報導中仍引述荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）法醫學副教授費里曼（Mike Freeman）的分析，假設照片裡真是摩依士本人，看起來似乎沒有受到凌虐的跡象，因為身上無綑綁痕，不過仍需等待解剖才會知道詳細結果。

▲▼刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲至少28人落網，當中多為哥倫比亞退役軍人。（圖／達志影像／美聯社）

據海地警方指出，目前至少28人涉案，其中26人為哥倫比亞籍，並且有現役軍人在其中，令2人是海地裔美國人，這28人中17人被捕、3人被擊斃，還有8在逃。此外，昨天一名海地出生移居美國佛州的63歲醫師薩農（Christian Emmanuel Sanon）也被捕，據了解他在6月初即搭乘私人飛機抵達海地，並是策畫暗殺總統的關鍵嫌疑人，動機可以連結回2011年的YouTube相關影片，當中提及薩農想當海地總統的「宏願」。

警方表示薩農落網後還供稱有另外2名嫌疑人，但警方並未詳加說明在逃嫌疑人身分。美國此前雖拒絕派兵支援海地，但華府高層12日已證實前往協助調查的團隊已經抵達太子港。

▲▼海地總統遭暗殺，監視器畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

▲摩依士遭暗殺當夜，監視器拍到官邸有多名持槍者，他們隨後展開行動。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

摩依士被暗殺案疑點重重，主要論述有幾個，包括摩依士因總統任期屆滿仍霸佔職位，並在主動解散國會、監督權利真空後，繼續強行推動他所稱的「改革」，因此引發利益人士不滿。還有哥倫比亞籍與美國籍傭兵團背後可能是外國政府勢力的介入。另外便是傭兵團當晚實際上是趕入官邸護衛總統的，他們的身分可能和6月初海地與哥倫比亞簽訂的協議有關，協議中哥論比亞調派特種部隊到海地協助訓練警察，以遏制猖獗的幫派活動，而實際上總統貼身維安人員才是行兇者，且傭兵團在事發後並未迅速潛逃，而是繼續逗留太子港和首都周圍。

海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）公布的最新消息指出，薩農帶著政治動機在6月初回到海地，落地後便和一家私人保全公司聯繫，召集暗殺摩依士的傭兵團，而這是一家委內瑞拉的全公司，總部位在美國境內，名稱為CTU，且召集的是哥倫比亞籍傭兵，案發後傭兵曾聯絡薩農。

警方搜索薩農住處時，發現1頂美國緝毒局（DEA）的帽子、1盒彈匣、2輛車、6個手槍皮套、約20盒子彈、24個未使用的射擊標靶及4面多明尼加車牌。

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