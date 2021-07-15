不肖業者網售大陸山寨3M防毒面具、濾毒罐！醫護不知情受騙



▲檢警查獲「仿冒3M防毒面具」等商品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

全民為防疫努力，竟還有不肖業者販售仿冒的3M防毒面具及濾毒罐等商品，經查該批仿冒商品由43歲的羅姓男子於網路上販售，他透過不詳管道向大陸廠商購入仿冒3M之防毒面具及濾毒罐等商品後，以每組1千多元價格販售，經檢察官訊問後，認他罪嫌重大，諭知新台幣30萬元交保。

▲檢警查獲「仿冒3M口罩」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄橋頭地檢署檢察官於日前接獲情資，疑似有不法業者販售仿冒的3M防毒面具及濾毒罐等商品，甚至有醫護人員因工作需求，在不知情的情況下自行購買到這批山寨貨。專案小組循線追查後，發現該批仿冒商品由43歲的羅姓男子於網路上販售，於1日到羅男位於台北萬華區的店面及桃園市大園區倉庫等地點，查獲仿冒3M商標的防毒面具、濾毒罐、過濾棉(套)、口罩及呼吸過濾盒等商品共7千餘件，並通知羅男到案說明。

▲檢警查獲「仿冒3M防毒面具」等商品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經專案小組調查發現，羅男疑似自109年7月間，陸續透過不詳管道向大陸地區廠商以人民幣8至18元(約台幣35至78元)不等價格，購入仿冒3M之防毒面具(型號7502)、濾毒罐(型號7093)及其他商品後，即指示員工上網，以每組(1個面具搭配2個濾毒罐)，以新台幣1060至1113元不等之價格販售，實際流入市面的仿冒商品數量及不法獲利金額，由專案小組持續清查中。

▲檢警查獲「仿冒3M防毒面具」等商品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經檢察官漏夜訊問後，認他涉《商標法》第97條以網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪、《刑法》第255條第1項商品虛偽標記罪等罪嫌重大，無羈押之必要，諭知新台幣30萬元交保。

時間對我們來說完全沒用！