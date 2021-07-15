前女友另結新歡！桃園男潛進房偷拍睡顏　PO文喊：我不要臉、有性病

▲不滿前女友另結新歡，陳姓男子竟偷拍對方睡覺，還PO網毀謗，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者陳韻如／桃園報導

桃園陳姓男子因不滿葉姓前女友另結新歡，竟在半夜偷偷潛進去葉女家，隨後發現葉女與現任男友同床共眠，於是拿起手機偷拍，結果閃光燈讓葉女驚醒，他嚇得趕緊跳窗逃逸，誇張的是，他事後還在臉書PO出照片寫道，「我是一個不要臉的女人」、「我懷疑我有性病」等，更揭露葉女個資等。案經葉女提告，法官也依法判陳男3個月徒刑。

檢警調查，41歲的陳男與葉女分手後心有不甘，認為自己付出了金錢，對方卻還藉故分手，甚至另結新歡，於是在2020年3月4日晚間8時許先是在臉書PO出葉女照片寫道，「請大家注意這人，年紀輕輕騙了許多人的錢也會四處跟人睡，騙了我朋友30幾萬有，大家要小心」等語。

陳男PO完文後又於凌晨1時許潛入葉女住處，目睹葉女和新歡同床共眠，氣得他立刻以手機拍攝2人同睡照片，但因發出聲響且有閃光燈，葉女跟新歡被驚醒，隨即衝上前去質問陳男，但他也隨即狂奔逃逸。

誇張的是，陳男是後又再度將偷拍的照片PO網稱，「我是一個不要臉的女人，我叫葉XX，我專門欺騙老人家的錢，又四處跟人家睡，目前因為撞人家的車賠不起，只好陪人家睡覺，我對不起我的家人，但我喜歡過這種混亂的生活，我很懷疑我是不是有性病了…」，甚至還揭露葉女姓名、住處、工作地等。

案經葉女發現後提告，但陳男矢口否認犯行，還說自己拍完後就把照片刪除，也沒有上網PO文，自己當天有到朋友家喝酒聊天，可能是朋友動了他的手機。

法院審理後認為，陳男跟葉女有感情糾紛，不用理性的方式處理，還跑到對方家中偷拍還PO文，且還否認犯行，難認有悔悟之意，最終依違反個人資料保護法判陳男3個月有期徒刑，得易科罰金。全案可上訴。