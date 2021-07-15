桃園男「1人飾3角」哄騙：急需醫藥費！狂榨癡情女27萬

▲林男一人分飾三角，詐騙陳女27萬888元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名林姓男子2018年12月7日在網路上以假名結識陳姓女子，並以結婚為前提交往。不料，他竟一人分飾三角，還使用假帳號扮演父母，取得陳女信任後，接續以急需醫藥費等理由，從陳女身上詐得27萬388元。對此，桃園地院日前

依詐欺取財罪，將林男判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

判決指出，林男2018年12月7日以假名透過微信結識陳女，且以結婚為前提，與陳女交往。然而，交往期間林男竟還使用另外的暱稱，假扮成父母，並將陳女加為好友，傳訊鼓勵陳女與林男結婚生子，藉此取得陳女信任。

接著林男先是以男友身分傳訊陳女稱「工作不便外出，要求代墊設計費」、「替公司科長代訂機票，要求代墊機票費」、「代墊房客電費」，另以雙親身分個別傳訊「太陽能板急需付款」、「代墊毀約金」、「林男父親在加護病房急救」、「需要醫藥費」、「需要支付文件費用」等語，讓陳女接續匯款10次，金額總計27萬388元。

直到陳女在2019年11月中旬，要求林男返還借款時，發現對方避不見面又失聯，匯款的帳戶均是人頭帳戶，才得知自己受騙，立即報警，全案曝光。

檢警偵查期間，林男坦承不諱，事後被依詐欺取財罪嫌起訴，聲請簡易判決，而人頭帳戶的共犯則獲不起訴處分。桃園地院勘驗相關事證後，依詐欺取財罪，將林男判刑4月，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。