雞排妹特殊交友！她稱「關係是多元的」曝友人超猛玩法：三觀衝擊

▲雞排妹無故捲入小三風波。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者施怡妏／綜合報導

雞排妹（鄭家純）被爆跟有女友的「保時捷男」親密入住飯店，事後澄清並沒有交往，形容彼此關係「有感情和信任，卻沒有佔有慾」，引發熱議。就有網友表示，現在越來越多人提倡性自主權、開放式關係，而且關係本來就是多元的，還透露友人超猛玩法，讓她三觀強烈衝擊。

有網友在PTT發文，在多數人的眼中，情慾關係中就必須是一對一的情侶夫妻模式，「但實務上關係本來就是很多元的」，舉例來說，如果雞排妹五年前就認識保時捷男，並維持了穩定的性關係，「彼此騎驢找馬的開放式」，兩年之後，男方認識A女並交往，「對雞排妹而言，本來就不是需要知道的事情，因為彼此並不干涉對方的交友」。

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她指出，剩下就要看，保時捷男跟A女是說好一對一，還是沒有，「到底是保時捷男說謊隱瞞，還是A女本來答應開放式又反悔，不得而知」，不過，在這樣的例子中，雞排妹雖然不是所謂的正宮，顯然也不會是所謂的小三。

她也透露，身邊很多朋友都是開放式關係，不管有沒有結婚，同性異性戀都有，而且玩法超猛，「目前聽過最猛的是，（時間序上）的第一任對象還會載他去約炮，他同時跟三個對象住在一起」，讓她的三觀受到強烈無比的衝擊。

對此，不少網友都認為，男方才是問題最大的人，「甩掉這種男的就不會一堆鳥事，誰管他什麼妹不重要，源頭是男生」、「男方責任最大啦，如果男方沒那個意思，任何鶯鶯燕燕都不會有機會」、「男的不吃這套不就好了，怪女的幹嘛」、「小三有問題，但男的問題更大」、「最垃圾的是男的」。