印尼單日確診數破4.7萬　外交部援贈200台製氧機

▲田中光、章溥帝於援贈儀式中合影。（圖／外交部提供）



記者黃巈禾／台北報導

印尼新冠肺炎疫情嚴峻，13日單日確診數超過4.7萬，創疫情爆發以來單日最高紀錄，當地醫療量能不足。為落實人道關懷理念，並基於我國與印尼人民深厚的友誼，外交部決定援贈200台製氧機給印尼政府。

外交部政務次長田中光14日下午在外交部主持援贈儀式，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝出席接受，本次援贈充分展現我國與印尼堅實友好的情誼，發揚新南向政策「以人為本」的精神。

田中光在儀式中指出，疾病無國界，自武漢肺炎疫情爆發以來，我國一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東協各國合作抗疫，印尼目前疫情相當嚴峻，外交部為此緊急調撥200台我國生產的製氧機，已經在本月12日順利運抵印尼雅加達機場，希望能夠緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急，期盼台灣與東南亞各國藉由密切的互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。

▲外交部援贈印尼200台製氧機。（圖／外交部提供）



章溥帝代表致詞時首先感謝我國的關心及鼎力協助，並說明我國援贈的200台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務使我方善心嘉惠印尼人民。

外交部表示，印尼在台勞工超過26萬人，是我國外籍移工最大來源國，在印尼台商約有2萬人，累計投資金額超過22億美元，我國與印尼近期在經貿、投資、農漁業、教育及醫療等領域都有密切合作，雙方互為區域內的重要發展夥伴，在印尼疫情艱難時刻，台灣樂願提供物資及分享抗疫經驗，與印尼朋友們攜手面對病毒的挑戰，早日共度難關。