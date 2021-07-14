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他以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車　背後有洋蔥

▲▼台中蕭文宏以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車，　背後原因有洋蔥。（圖／台中市消防局提供）

▲▼台中蕭文宏（左4）在家人陪伴下，以愛妻之名捐給石岡消防分隊救護車。（圖／台中市消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市石岡區男子蕭文宏的妻子去年過世，基於對妻子的思念，以及妻子曾任教石岡國小、娘家也在石岡的情緣，加上他多年前曾因為突發性心律不整被救護車緊急送醫救回一命，為了表達對消防人員的謝意，14日以妻子江秀枝名義捐給石岡消防分隊一輛救護車，希望能幫助更多需要幫助的人。

▲▼台中蕭文宏以愛妻之名捐石岡消防分隊救護車，　背後原因有洋蔥。（圖／台中市消防局提供）

蕭文宏在捐贈儀式上表示，他會捐給石岡消防分隊救護車是有深刻緣分的，因為他的太太江秀枝在1965年至1970年在石岡國小擔任老師，娘家也在朴子口，因此對於石岡這塊土地非常有感情。

此外，蕭先生之所以會重視緊急救護，更是有一段驚險的故事，多年前他開車時被摩托車從後方追撞，他擔心騎士傷勢便撥打119請求救護車協助，不料救護車抵達現場時，他反而因為突發性心律不整，昏迷倒地，先被救護車後送就醫，及時救回一條命，因此讓他認識到緊急救護的重要性。

蕭文宏在兒子蕭慶鴻等家人陪伴下，下午捐贈一輛救護車及相關裝備給石岡分隊，由第二救災救護大隊長余易祐代表受贈，期許提升緊急救護醫療能力，保障市民生活品質及生命安全，幫助更多有需要的民眾。

余易祐除致贈感謝匾額之外也表示，政府預算有限，民間力量無窮，消防局會珍惜所有善心人士捐贈的器材物資，協助更多需要幫助的人，以回饋每一位市民。

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