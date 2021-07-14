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微解封了！武陵農場露營人數比住宿多3倍　福壽山農場2天拒22組散客

記者白珈陽／台中報導

昨日是首日微解封，民眾期待已久，武陵農場、福壽山農場昨日一早就有遊客上門，考量防疫安全，武陵農場僅開放5成房間、6成露營區營位供遊客住宿；福壽山住宿也降載為每日30間、50個露營區營位。適逢疫情時期，武陵農場有1特殊現象，選擇露營入住的民眾竟比一般住宿多上2至3倍，武陵農場副場長胡發韜表示，可能是消費者認為開放空間較能夠保持安全社交距離，較可接受，不過一般住宿房間也會依規進行清消，也請消費者安心使用。

▲▼ 。（圖／武陵農場提供）

微解封初期，選擇露營的遊客數量比一般住宿多2、3倍。（圖／武陵農場提供）

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胡發韜指出，配合中央疫情指揮中心宣佈遊憩區實施微解封，武陵農場規劃住宿總量管制，開放5成住宿率、住宿採隔間安排4人以下同住為限，用餐則以設置防疫隔板及安排加大梅花座方式或取餐以餐盒方式，採總量管制後至客房或戶外區用餐。露營區則開放5成，營位採隔位安排，戶外禁止10人以上聚會，各區公共浴廁、固定式露營設施每日實施消毒作業。一日遊散客則實施人流降載管制每日400台小型車，車載遊客不得超過10人。

胡發韜說，根據觀察，選擇露營區的遊客約是住宿的2至3倍，如今日訂房有39間，露營區則多達107個營位已下訂，顯示微解封放初期，消費者對於露營區的開放空間及消毒防疫上的考量，遠較住宿空間較能保持社交距離能夠接受，更安心。

一名選擇露營區的石姓男子表示，他從台北南下，在微解封的第一天有幸來到武陵農場，進園區就量體溫、實名制，園區防疫相關作為都做得很完善，露營區每個營位都保持非常大的距離，「在這麼好的環境露營，真是太棒了，值得大家來。」

▲▼ 。（圖／武陵農場提供）

▲石姓男子入住武陵農場露營區。（圖／武陵農場提供）

福壽山農場副場長王仁助表示，結合梨山地區農民討論後的意見，也顧慮到旅客安全，農場決定採取採微解封方式開園，除住宿降載為每日30間，限4人以下入住，且不接受臨時續住要求，已使用的客房也會在進行清消後隔一日才會再供遊客住宿。

王仁助說，目前園區不接受散客入園，這是因散客行程較難掌握，會有防疫上的困難，昨日已婉拒12組散客，今日截至中午也已婉拒10組散客，提醒遊客入住須先行預約，不要臨時起意而敗興而歸。

王仁助也說，微解封後不少遊客是從台北遠道而來，可能是因走台7甲線可節省時間，且露營客也較以往多，算是一個特別現象。

▲▼ 。（圖／福壽山農場提供）

▲▼ 福壽山農場採微解封方式開園，婉拒一日散客入場。（圖／福壽山農場提供）

▲▼ 。（圖／福壽山農場提供）

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