備戰指考！8000監試人員、閱卷委員「疫苗施打率9成4」

▲周兆民表示，目前監試人員等疫苗施打率9成4。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

最後一屆的大學指考7月28日至30日登場，其中，試務人員優先列入公費疫苗第三順位，大考中心今（13日）下午舉行線上防疫措施記者會提到，已有約8000人打完疫苗，施打率9成4。

大考中心主任周兆民說明疫苗施打狀況，大概8000人左右，原先每間試場人數42人有29個考區、48個分區，一般試場1064個，但這次防疫措施新增「每間試場考生數降至20人」，因此，變成31個考區、69個分區，一般試場2125個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周兆民指出，再加上備用、防疫和隔離3種試場，計2481個，光監試人員就有4962人，還要將其他試務人員、閱卷委員等等納入，疫苗施打人數已到8000人，不過，過程中有些試務或監試人員，之前有依照身份先施打，目前施打率約9成4。

▲各科考試時間。（圖／大考中心提供）



大考中心強調，將以高規格規劃本次考試防疫措施，除維持分區考場進出動線、全面配戴口罩、進考分區量溫作業、不開放家長、親友陪考、試場通風規定、考分區消毒作業，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理之隔離試場外，最重要的是，新增每間試場考生數降至20人，以確保考生間距達1.5公尺以上，還有試務人員施打疫苗、分區每日試畢清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數、調降隔離試場人數至5人、不開放集報單位設考生服務隊、提供代訂考生午餐服務等。