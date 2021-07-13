北北基桃9成Uber駕駛打完疫苗　6縣市新推「包裹外送」

▲Uber北北基桃職業駕駛疫苗接種達9成。（圖／Uber提供）

記者賴文萱／台北報導

今起全台微解封，Uber表示，目前北北基桃職業駕駛疫苗接種率達9成，後續也和合作車隊積極爭取未列入名單的駕駛人，納入第二波施打規劃。由於疫情仍為三級警戒，Uber也提醒，在乘車過程中應保持適當安全社交距離，4人座選項同行乘客人數盡量以2人為限；6人座選項則以4人為限。

Uber 台灣總經理楊思祥表示，疫情尚未遠離，Uber與多元化計程車合作車隊積極與交通部上下各級溝通，協力促進職業駕駛列於優先施打疫苗對象。至今於載運量最高的雙北駕駛施打率已經達近9成，後續會努力促進提高施打率，也會積極爭取未列入名單的駕駛人納入第二波施打規劃。

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▲Uber在6縣市推出「Connect 優快送」包裹外送服務。（圖／Uber提供）

由於疫情仍為三級警戒，Uber提醒，在乘車過程中應保持適當安全社交距離，4人座選項同行乘客人數盡量以2人為限；6人座選項則以4人為限。並建議乘坐於後座，打開窗戶保持空氣流通。

此外，Uber App 近期也於台北、新北、基隆、桃園、新竹，以及台中市推出「Connect 優快送」包裹外送服務，以無接觸方式讓民眾和商家多一個安全運送的選擇。