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社會 社會焦點 保障人權

夫妻吵架嚇到路人！警上前勸架竟遭打傷　「額頭、脖子」都掛彩

▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男對著員警大吼咆哮，甚至還出手傷人。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名張姓男子日前和妻子「花花」（化名）發生糾紛，兩人在路上大吵大鬧，讓附近的民眾只好報警處理。不過，警方到場處理時，張男卻疑似情緒太過激動，不僅朝著員警咆哮嘶吼，甚至還打傷對方。對此，新竹地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

判決指出，張男、花花是夫妻關係，但兩人之前在新竹某處發生糾紛，而警方獲報前往現場處理之際，張男卻因情緒激動，竟基於妨害公務之犯意，大聲咆哮在場員警，甚至拉扯、抓傷依法執行職務的潘姓員警，導致潘員左額擦挫傷、左頸擦挫傷，就連警用制服的鈕扣也因此毀損。

張男被捕後對於犯行坦承不諱，且又有在場證人、警方職務報告、診斷證明書、現場照片等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。法官認為，張男未能體認公務員依法執行職務，是代表國家行使公權力，應該給予尊重，但他卻對員警實施暴力行為，漠視公權力之行使，影響社會秩序、公權力行執行。

法官念及，張男犯後坦承犯行，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀之後，依對於公務員依法執行職務時，施強暴，判處其拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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