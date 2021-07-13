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南韓健身房「禁播嗨歌」節奏太快就不行　傻眼理由曝光

▲現已知南韓第4波疫情主要由日常生活中的人傳人造成，並非大規模群聚事件。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓近期疫情再起，今（13）通報1150例新增確診個案，是連續一週單日確診新增數超過1000例。首爾首都圈現正實施最高級防疫警戒，儘管健身房獲准營業，但業者卻被要求進行有氧運動、瑜珈等團體課程時，不得播放每分鐘超過120拍（bpm）的音樂，藉此防堵病毒擴散。

綜合韓聯社、衛報報導，南韓13日通報新增1150例，是自7日起連續7天超過千例，首爾首都圈12日啟動為期2週的最高級別第四級防疫響應。但考量到週末檢測量減少的影響通常持續至週二，外加非首都圈的社區感染病例占比將近30%，如今疫情蔓延全境形勢堪憂。

為了防堵疫情，南韓政府要求業者進行音樂播放管控，健身房淋浴間禁止使用，跑步機限速每公里6小時，形同只能快走，桌球比賽最多只能2人一桌。依據衛生官員的說法，此項政策主要防止民眾呼吸過快或把汗水濺到他人身上。

▲▼ 南韓健身房。（圖／路透）

▲南韓首爾一間健身俱樂部跑步機區域架起透明隔板。（圖／路透）

若以當前的南韓流行歌曲來看，南韓防彈少年團（BTS）的「Permission to Dance」節奏為每分鐘127拍，女團LOONA的「PTT (Paint the Town)」節奏每分鐘125拍，均超過標準。但太妍的新曲「Weekend」在可接受範圍內，節奏每分鐘114拍。

然而這項政策已被業者質疑不切實際或可能近乎無效。健身房老闆 Kang Hyun-ku向路透社透露，是否有證據表明播放古典音樂或嗨歌對病毒傳播有影響，且如今大多數的人都使用自己的耳機或穿戴裝置，如何管控也是一個問題。

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