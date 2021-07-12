微解封前上班日！中正橋「塞滿汽機車」排150公尺長　看不到縫隙

▲7/12微解封前的上班日，中正橋車潮依然洶湧。（圖／記者湯興漢攝，以下亦同）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心日前宣布7/13起全台微解封，但三級警戒仍持續到7/26，橫跨新店溪的中正橋，為連接新北市永和區與臺北市中正區的重要橋梁，許多通勤族上下班都會經過，今日是微解封前的上班日，《ETtoday新聞雲》記者一早來到中正橋，車潮依然洶湧，橋上被擠得水洩不通。

中正橋（舊名川端橋）為連接台灣臺北市與新北市的重要橋梁，每到上下班尖峰時間，橋上就會湧入許多汽車及機車。之前三級警戒許多公司改採分流上班，馬路上幾乎看不到行人及車輛，今日是微解封前的上班日，《ETtoday新聞雲》記者實地前往查看，車流明顯變多。

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從照片中可以看到，往台北市的車流量暴增，甚至還使用對向的調撥車道緩解車潮，汽車很有規律的在內車道排成一長排，機車也不遑多讓，隔壁兩車道擠滿機車，幾乎看不到任何縫隙，下橋的車輛至少排了150公尺之長， 雖然實施微解封，但三級警戒持續，騎士們都乖乖戴上口罩做好防疫。

台灣本土疫情升溫以後，自5月宣布全國進入三級警戒至今，一再延長的三級警戒隨著疫情趨緩，指揮中心8日雖然宣布三級警戒再延長至26日，不過也開放在一定的範圍內進行微解封，各地方政府可以因地制宜制定相關政策。

