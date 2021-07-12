快訊／郭台銘、台積電買BNT完整流程曝光　守住3原則、2共識

▲BNT原廠疫苗捐贈專案說明記者會。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院發言人羅秉成12日召開「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會，揭露他在行政院長蘇貞昌指派下，代表政府全程協助二企業向外購置並捐贈BNT疫苗的過程，並守住總統蔡英文交辦「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送臺灣」三原則，以及台積電、鴻海「無償捐贈」、「中央統籌運用」兩個共識。

羅秉成在記者會上表示，捐贈進度在昨天（11日）深夜，受捐贈單位衛福部CDC，已經完成簽署程序，達成本專案重要進展。他說，在全球疫情嚴峻下，國內疫情維持三級警戒，為有效控制疫情確保國人健康，一直都是積極對外多方採購疫苗，政府想方設法全力爭取疫苗。

在台積電與鴻海簽約時程方面，6月18日中午，行政院召開記者會宣布成立專案協助企業購買疫苗；當天下午4時，蔡英文於府內接見台積電董事長劉德音先生及鴻海創辦人郭台銘先生。

在6月19日時，召開第一次專案工作小組會議；6月25日，完成簽署前置作業之法律文件；7月9日時，開始進行採購及捐贈契約之簽署程序。

在7月11日時，下午4時BNT完成簽署，當天晚上9時30分，兩捐贈單位（台積電、鴻海永齡）提交捐贈契約，並於深夜11時，CDC完成捐贈契約簽署程序。

羅秉成表示，兩捐贈單位全力貢獻，專案小組的投入，建立合作模式，在短短半個月達成此項關鍵性的重要進展，這次疫苗捐贈符合「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送臺灣」三原則，以及台積電、鴻海「無償捐贈」、「中央統籌運用」兩個共識。

府院人士表示，行政院與兩企業、上海復星、德國輝瑞多方始終保持密切溝通，積極促成整個專案能夠成功，且每天都有新進度，政院專案啟動後，兩家企業進度始終一致，並無有心人士所謂「政府卡疫苗」的狀況。

他表示，這次專案成功執行後，後續慈濟可循此途徑購買，但現在多國都發生疫苗短缺，原廠疫苗在簽約後仍需排入製程，大概會到9月下旬才能夠到貨，並非外界所期待，馬上會有上千萬劑的疫苗到貨。

台積電、鴻海簽約時程如下：

6月18日

12：30 行政院召開記者會宣布成立專案協助企業購買疫苗

16：00 蔡英文總統接見台積電董事長劉德音先生及鴻海創辦人郭台銘先生

6月19日

召開第一次專案工作小組會議

6月25日

簽署前置作業之法律文件

7月9日

開始進行採購及捐贈契約之簽署程序

7月11日

16：00 BNT完成簽署

21：30 兩捐贈單位提交捐贈契約

23：00 CDC完成捐贈契約簽署程序