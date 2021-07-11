免費送物資遇確診者來領取！桃園4名愛心志工自主健康管理20天

▲桃園市圓夢愛心關懷協會於疫期的每週二舉行憨兒愛心蔬菜發送活動。（圖／翻攝自謝慧謹臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

做公益送有機蔬菜給弱勢朋友，卻遇到確診者來領取！桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹於臉書PO文透露，疫情期間因許多家庭陷入困境，協會加碼送愛，連續10週的禮拜二，於桃園區龍安祠發送愛心蔬菜及物資；未料，7月初有不知自己確診的民眾來領物資及蔬菜，當天的4名志工事後都已接獲衛生局通知，進行自主健康管理20天。

▲桃園區龍安祠進行清消。（圖／翻攝自黃進仕臉書）

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謝慧瑾說，這幾年來，她全心全意投入公益，每月舉辦一場愛心公益活動，從未停歇過，盡心盡力不分日夜為弱勢爭取、努力，一開始獲悉發送物資那天，有確診者來領取，也憂心自己和志工夥伴們是否受波及，幸日前經PCR檢測結果是陰性，大家心情才放鬆。

▲好友準備豬腳麵線、菌元素，為謝慧謹增加防疫力。（圖／翻攝自謝慧謹臉書）

謝慧瑾被通知進行自主健康管理20天，好友獲悉準備了豬腳麵線、菌元素，要為她增加防疫力，讓她心生感動，而發送愛心蔬菜及物資的桃園區龍安祠，也已完成清消。桃園市圓夢愛心關懷協會於全國三級防疫警戒管制期間，於每週二舉行憨兒愛心蔬菜發送活動，來現場的弱勢民眾都依照防疫規定，進行量體溫、實聯制、酒精消毒，領取蔬菜物資後隨即離開不逗留，從下午2點至5點採取分流方式，事先預約時間，個別前來沒有群聚。

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