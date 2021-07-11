每天一杯咖啡！　研究證實：有效降低10%染疫風險

▲研究證實，咖啡能提高免疫系統。（圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國西北大學一項最新研究證實，每天適量飲用咖啡能有效將感染新冠肺炎的風險降低10%。專家分析了英國生物樣本庫數據中4萬名成年人的飲食紀錄，並研究其咖啡、茶、魚、加工肉品、紅肉、水果以及蔬菜的攝入量，發現咖啡能夠含有促進健康的植物化學物質，能夠增強免疫系統。

根據earth.com NEWS引述美國西北大學（Northwestern University）研究報導，人類的營養狀況會影響免疫，因此為了調查新冠肺炎的感染容易性與其的關聯，專家研究了一系列有可能預防新冠肺炎的食物。研究團隊透過英國生物樣本庫（UKB）調查了特定飲食數據與新冠肺炎的關聯。

研究小組一共分析了4萬名英國成年人的數據，研究他們的基礎飲食因素，包含咖啡、茶類、魚、加工肉品、紅肉、水果以及蔬菜的每日攝取量。專家表示，「我們根據英國每個特定地區人口每個月的新增確診數，估算了個體接觸新冠病毒的情況，再根據基礎社會人口因素、個人病史以及生活方式等因素調整飲食狀態，並用邏輯斯迴歸（Logistic regression）來估算染疫機率。」

這項研究證實，咖啡含有促進健康的植物化學物質，因此能增強免疫系統，預防病毒，將染疫風險降低10%。不僅如此，吃蔬菜也能降低染疫風險，不過食用培根、香腸等加工肉類則會增加感染風險。茶與水果則沒有具體影響。

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