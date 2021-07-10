遠百信義A13爆停電「一片黑」逾一小時　旁邊幾棟竟都沒事

記者王則絲／台北報導

稍早有網友於《信義區三兩事》FB社團發文指出，「台北市信義區大道路、忠孝東路五段停電」，便有民眾回應：「難怪，百貨停電。」據悉，遠百信義A13於下午1點20分左右停電到現在都沒有恢復，已超過一個多小時，附近的新光三越四個分館則都沒有發生停電問題。

▲北市信義區遠百信義A13傳停電。（圖／記者湯興漢攝）



台北市信義區近日禍不單行，繼信義誠品、新光三越A11傳出櫃姐確診後，信義微風也緊急休館清消，暫停營業一天。稍早中午時段又傳出信義區遠百信義A13於1點20分左右開始停電，到現在都還沒有恢復，幾乎已一個半小時，A13表示，目前已啟用備用緊急電源，只是場內依然是「一片黑」，也沒有空調，民眾雖然只能摸黑，但還是照常行動。

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至於附近的新光三越四個館別包括A11、A8、A9、A4，則都沒有發生停電問題。

網友於《信義區三兩事》FB社團發文指出，「台北市信義區大道路、忠孝東路五段停電」，也有其他網友回應：「中坡南路附近有一部分範圍停電」、「松壽路、松智路、信義路五段一帶有部分停電。」對此台電表示，是因用戶設備不良，引發台電變電所設備跳脫，導致台北市信義區松勇路、信義路五段、松壽路、松智路等一帶共278戶停電。目前正在搶修當中，已陸續復電。