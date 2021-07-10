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紐西蘭封太久！防疫讓孩童免疫力不足　致命病毒猛攻暴增近千例

▲▼ 上學,孩童。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭首都威靈頓有46名孩童染上呼吸道融合病毒住院。圖為學生示意圖。（圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭對抗新冠疫情表現亮眼，穩穩守住防疫模範生的稱號。但當地如今卻因為防疫封鎖太久、勤於消毒，讓孩童無法順利發展出對抗其他病毒的免疫力，導致染上致命呼吸道病毒「呼吸道融合病毒」（RSV）個案持續增加中，全境過去5週已出現近1000例個案，其中首都46名患者住院接受治療。

衛報報導，紐西蘭如今正在償還因新冠防疫封鎖太久所產生的「免疫力債務」（immunity debt），光是首都威靈頓（Wellington）就有46名孩子染上「呼吸道融合病毒」（ respiratory syncytial virus，簡稱RSV）住院，其中以嬰兒居多，有些人狀況嚴重到需要使用氧氣輔助，已知2人住進加護病房。

▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲紐西蘭及鄰國澳洲的呼吸道融合病毒個案均在增加中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他醫院所接收的個案數也在持續增加當中，已造成醫療資源緊繃，部分醫院選擇把預定好的手術時間延後，或是把遊戲室改裝成醫療空間。事實上，呼吸道融合病毒是種常見的呼吸道疾病，成年人染病僅會出現非常輕微的症狀，但卻可能讓孩子病入膏肓，甚至致命。

部分醫師認為，孩童染病很有可能與防疫措施有關，像是封城、勤洗手、社交距離、戴口罩等作法不僅能有效控制新冠疫情，也能抑制透過類似方式傳播的疾病，包括流感、普通感冒及呼吸道融合病毒等，這讓他們無法發展出對抗其他病毒的免疫力。

▲▼ 小孩,孩童,兒童,小朋友,光腳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲呼吸道融合病毒是種常見的呼吸道疾病，成年人染病僅會出現非常輕微的症狀，但卻可能讓孩子病入膏肓甚至致命。（圖／取自免費圖庫pixabay）

依據法國醫師今年5月一份研究指出，儘管此種附帶效果在短期內看似不錯，防止醫療體系超過負荷，「但從長遠來看將產生問題：如果細菌與病毒沒有在孩童間傳播，就不會產生免疫力，這將導致更大的病情爆發。」

紐西蘭環境科學研究所（Institute of Environmental Science and Research）稱，全境過去5週出現近1000例呼吸道融合病毒個案，而往年為期29週的冬季其間，個案數平均值為1743例。現階段狀況已讓紐西蘭醫院不堪負荷，部分醫院要求12歲以下兒童不要到醫院。鄰國澳洲相關病例也在持續增加中。

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