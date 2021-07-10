紐西蘭熱氣球突遇一陣強風！搭乘者全被甩出去　11人受傷

Injuries after hot air balloon emergency near Arrowtown house https://t.co/mxIqiKG0SE pic.twitter.com/v7wydlE0ky — Stuff (@NZStuff) July 8, 2021

記者張家瑋／綜合報導

紐西蘭南島（South Island）當地時間上午10時發生熱氣球失控墜地，事故地點在南島皇后鎮湖區的箭鎮（Arrowtown）摩文費瑞路（Morven Ferry Road），此次意外造成11人受傷。

綜合外媒報導，熱氣球降落時遇到一陣強風影響，接著撞到房屋旁的電纜上，而搭乘者從籃子裡被甩了出去，受傷的11人中有8人輕傷、1人中度受傷、2人重傷，已將重傷患者用直升機送至醫院治療。警方發言人表示，目前尚不清楚這個熱氣球是否為緊急降落或是墜落，將有待進一步調查。

▲紐西蘭南島發生熱氣球失控墜地。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

皇后鎮湖區市長吉姆·博爾特 (Jim Boult) 表示，熱氣球正在降落時受到一陣風的影響，撞到房子附近的電線或樹木，但沒有影響到房子本身。此次意外因觸及電纜線，造成多達160戶居民及多條路段斷電，目前正盡快恢復供電。