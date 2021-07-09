OL「裝病請假」衝看歐國盃　入鏡直播5秒鐘！老闆看球傻眼炒了她

▲英國OL裝病請假看歐國盃，被老闆發現。（圖／翻攝Instagram帳號sjdooley）

記者吳美依／綜合報導

英格蘭國家足球隊7日擊敗丹麥，踢進2020歐洲國家足球杯（Euro 2020）決賽。約克郡OL妮娜（Nina Farooqi）當天誆稱生病請假，實際上卻搭車衝到溫布利體育館（Wembley Stadium）觀賽，未料竟被鏡頭捕捉到歡呼身影，儘管只入鏡短短5秒鐘，畫面卻被轉播到全球各地，而且還正好被老闆看見，立刻丟了工作。

《太陽報》報導，37歲的妮娜和朋友正好坐在球門後方，她身上裹著英格蘭隊旗幟，在得分時刻興奮地又叫又跳，看起來顯然精神奕奕、沒有生病。她趁著中場休息時間滑手機，立刻發現大事不妙，「新聞上到處都是我們的身影，我的臉出現在全世界每個螢幕上。我在美國和澳洲的朋友也都看見了」。

Woman SACKED after being caught on TV at Euro 2020https://t.co/syzIceYF69 — The Sun (@TheSun) July 9, 2021

儘管妮娜隔天搭乘早上6時的火車趕回約克郡，卻接到老闆來電告知「不用來了」，「他們看見我在球賽現場，我也坦承自己做的一切，但沒有獲得任何同情」。

妮娜表示，友人在最後一刻才拿到門票，儘管公司人手不足，不太可能臨時請假，但「足球就是我的生命。我為了去看比賽，願意做任何事情。我無法拒絕」。她坦言剛坐下就發覺座位位置太明顯，但仍心存僥倖，以為能混入現場6.6萬名觀眾之中，平安過關，未料仍被抓包。

妮娜坦言此刻心情非常複雜，一方面很開心英格蘭隊進入決賽，另一方面也因為失去工作而沮喪。她表示，這是自己應得的後果，儘管有一些遺憾，但仍不願錯過球賽，因此如果有機會重來，可能還是會做出一樣的選擇。

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