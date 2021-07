OL「裝病請假」衝看歐國盃　入鏡直播5秒鐘！老闆看球傻眼炒了她

▲英國OL裝病請假看歐國盃,被老闆發現。(圖/翻攝Instagram帳號sjdooley)

記者吳美依/綜合報導

英格蘭國家足球隊7日擊敗丹麥,踢進2020歐洲國家足球杯(Euro 2020)決賽。約克郡OL妮娜(Nina Farooqi)當天誆稱生病請假,實際上卻搭車衝到溫布利體育館(Wembley Stadium)觀賽,未料竟被鏡頭捕捉到歡呼身影,儘管只入鏡短短5秒鐘,畫面卻被轉播到全球各地,而且還正好被老闆看見,立刻丟了工作。

《太陽報》報導,37歲的妮娜和朋友正好坐在球門後方,她身上裹著英格蘭隊旗幟,在得分時刻興奮地又叫又跳,看起來顯然精神奕奕、沒有生病。她趁著中場休息時間滑手機,立刻發現大事不妙,「新聞上到處都是我們的身影,我的臉出現在全世界每個螢幕上。我在美國和澳洲的朋友也都看見了」。

