陸網瘋傳「日本小妹妹」讓座大人　母澄清：我家孩子是中華兒女！

▲網友貼出「日本小妹妹」搭地鐵照片。（圖／翻攝微博）



文／香港01

大陸網路近日流傳一名可愛的「日本小妹妹」在地鐵車廂的照片，指其在車廂有大量空位下依然不坐，而給大人讓座。不過微博一名聲稱是女孩媽媽的網友周四（8日）發帖闢謠，強調女兒是「大中華兒女」，同時斥責有人擅自亂加文案。

定位顯示為浙江杭州的微博主「銀河系的蝸牛」發出上述闢謠貼，並貼出某社交平台上的帳號，寫到「網傳我家女兒是日本小孩！在此特此申明：我家孩子是我大中華兒女，並深深熱愛著我們的祖國！請那些擅自亂加文案的『人』給我閉嘴！我大中國不容許你們在這裡亂來」。

▼貼文在微博瘋傳。（圖／翻攝微博）



根據該網傳截圖配文，女孩被描述成來自日本神戶，當時她獨自乘坐地鐵，但在車廂明顯有大量空位下依然不坐，選擇緊握扶手。該文解釋，之所以這樣，是因為日本有不成文規定，不論父母、幼稚園或小學老師，都會教導小朋友乘坐公共交通時最好站着，要把空座位讓給為了生活辛苦打拼的大人們去坐。目前發布該帖文的帳號已被刪除。

對於是否真的有如此不成文規定，在日本居住多年的華人林小姐接受《香港01》採訪時，對這種說法表露訝異，表示她從沒聽說過有這個規定，並指地鐵內有優先座位給老年人、孕婦、媽媽、殘疾人士等，但是也沒有說別人不能坐，視乎個人道德。

▼女童母親發文闢謠，強調女兒是「中華兒女」。（圖／翻攝微博）

