「千萬別去健身房」！醫曝「3風險」批：哪門子專家會議

▲醫師洪永祥不解為何開放健身房。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導

全國三級警戒雖延長至7/26，不過自13日起部分運動場館微解封，引發各界議論。腎臟科醫師洪永祥表示，微解封開放健身房不但超奇怪又太魯莽，因為健身房染疫風險比搭飛機還高，且去健身的多為沒打疫苗的年輕族群，若不幸染疫，恐成防疫破口，讓他忍不住質疑「到底是哪門子的專家會議決定？」

洪永祥在臉書發文指出，三級警戒雖然持續，但部分產業有條件「微解封」，其中最令他擔心和不解的是，為何要開放比搭飛機風險還高的健身房？很多人搭飛機時都全副武裝，難道去健身房也要比照辦理？穿隔離衣去健身房然後中暑？或是呼吸加上代謝酸中毒（二氧化碳加上乳酸）？

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▲醫師洪永祥表示，去健身多為沒打疫苗的年輕人。（圖／取自pexels）

洪永祥說，在健身房運動，除了揮灑汗水，口水也會在運動過程中，因為用力呼氣而噴來噴去，健身房又是密閉空間，大家也都會接觸同一部位的器材，到底要怎麼消毒怎麼預防啊？讓他直呼，「開放這也太奇怪、魯莽了吧！」

他也指出，通常去健身房的大多是年輕人，且多數還沒打過疫苗，屬於無症狀高活動者，如果有人不幸染疫，勢必成為防疫大破口！對此，他忍不住質疑指揮中心「到底是哪門子的專家會議決定？」也呼籲大家，告訴家人朋友千萬不要去健身房！