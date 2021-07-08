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醫護採檢到一半「癱軟被扛走」！ 烈日穿兔寶寶裝　他：用生命作戰

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」上傳一則影片，內容是8日有醫護在替民眾進行檢篩時，疑似不耐現場高溫酷暑，加上身穿「兔寶寶裝」難以散熱，在篩檢站當場癱軟倒地，讓原PO忍不住感嘆「醫護人員真的是用生命在作戰」，影片曝光後也吸引超過3千人留言討論。

影片拍攝地點位於桃園機場附近一處停車場，可以看見當時的天氣十分炎熱，一名身穿「兔寶寶裝」醫護人員疑似中暑，全身癱軟且無法自己行走，最後在熱心民眾及其他醫護的協助下，被扛上停在旁邊的醫療車內休息，畫面讓人看了十分鼻酸，原PO也忍不住感嘆「醫護人員真的是用生命在作戰」。

▲▼醫護全身癱軟被扛走！大熱天還要穿「兔寶寶裝」　他嘆：用生命作戰。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲網友目擊，醫護採檢到一半，突然全身癱軟被扛走。（圖／翻攝自爆料公社）

影片曝光後，短短3小時就吸引了超過2.5萬人按讚、3千人留言討論，有人說「包成這樣真的是會熱死，真的好辛苦」、「那個應該是中暑了，希望醫護人員沒事」、「這種悶熱的天氣，還要穿上防護衣，也沒法隨時補充水分，真的辛苦這些醫護了」。

▲▼醫護全身癱軟被扛走！大熱天還要穿「兔寶寶裝」　他嘆：用生命作戰。（圖／翻攝自爆料公社）

▲知情網友在影片下方留言。（圖／翻攝自爆料公社）

也有知情網友留言，「這是今天（8日）在桃機台北關對面停車場的篩檢現場，我在現場也排了近3個小時」、「一堆人開口閉口就是抱怨熱，說沒有蓋棚子讓他們遮陽，是沒有看到醫護都還穿著防護衣嗎，有什麼資格抱怨」、「希望大家不要在網路上只會講，真的去篩時，請拿出身為文明人應有的水準，台灣加油」。

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