快訊／北市疫情延燒！712能否如期微解封？柯文哲：本週是關鍵

▲台北市長柯文哲在副市長黃珊珊陪同下到現場視察篩檢作業。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增18例本土確診個案，為三級警戒以來新低；個案分布部分，以台北市12例最多。中央疫情指揮中心8日宣布7月12日將微解封，但台北市長柯文哲說，目前北市確診人數仍多，「這禮拜應該是最重要的觀察期，牽涉到底要不要微解封的問題」。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，7月4日至今，松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區2例；中正區0例；大同區0例；萬華區6例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區2例；北投區0例；總計15例，而昨日確診數為5人。

至於6月27日起至7月3日，松山區4例；信義區9例；大安區9例；中山區18例；中正區13例；大同區12例；萬華區45例；文山區13例；南港區1例；內湖區1例；士林區15例；北投區12例；總計152例。比起昨天統計數據為148人，共新增了4人。

柯文哲表示，檢查起來，上禮拜確診人數還是相當多，雖然比前一週人數少一點，但沒有如預期減一半。柯解釋，大規模篩檢抓出相當多無症狀黑數是很大原因。

柯文哲指出，這禮拜再觀察看看，7月1日在批發市場打了1.4萬支疫苗，再經過大規模PCR篩檢，這禮拜確診人數應該會減少相當多。柯強調，這禮拜應該是最重要的觀察期，牽涉到底要不要微解封的問題；柯說，所謂新常態就是因應當時的狀況來調整，與疫情共存的文化，慢慢大家要想辦法習慣。