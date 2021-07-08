洪秀柱打了大陸疫苗曝「沒有任何不適」　大讚對岸防疫作為嚴謹

▲洪秀柱在大陸接種疫苗。（圖／翻攝洪秀柱臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

目前正在大陸準備出席「海峽兩岸青年發展論壇」的國民黨前主席洪秀柱8日表示，今天上午已經在浙江打完了疫苗，目前為止都沒有異常的反應或任何不適。

洪秀柱8日上午在臉書發文宣布，自己已在浙江打完了疫苗，目前為止都沒有異常的反應或任何不適。「在施打疫苗之前，我遵守醫囑，保持清淡飲食、充足休息，今天看到醫護人員專業操作、細心服務，讓人非常安心。」

洪秀柱指出，對大陸的嚴密防疫措施印象深刻，從下飛機到今天已經做了六次篩檢，且大陸的核酸檢測不只採樣咽喉及鼻腔，檢疫隔離期間還有人員到下榻的房間，針對洗手台、門把、床頭櫃做環境採樣。「現在我們看到大陸民眾的生活幾乎完全回到正軌，相信不僅是因為疫苗覆蓋率高，更重要的是大陸防疫措施的嚴格和謹慎。」

洪秀柱表示，施打疫苗更是人民的基本權利，民進黨政府因為意識形態掛帥、防疫態度輕率，導致很多台灣民眾至今仍然等不到疫苗，「看到有人為了爭搶殘劑疫苗拼命狂奔摔跤，實在令人不勝唏噓！無限感慨！」

洪秀柱表示，昨天看到鐘南山院士說，大陸現在因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做，「真心期待，這樣的情況也能夠盡快發生在台灣！」