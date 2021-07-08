吃對時間很重要！營養師列「3原則」教你吃對保健營養品

近年來有越來越多人有肌膚敏感問題，最近又因氣候炎熱加上防疫時常戴口罩，讓肌膚正敏感的人更加不適。想改善肌膚敏感狀況，除了溫和簡單的保養，吃對食物也很重要！知名營養師高敏敏就指出，飲食習慣也是造成膚質不穩定的隱形殺手，快把以下6大飲食關鍵記好，幫你更快改善肌膚敏感狀況。