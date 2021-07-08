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吃對時間很重要！營養師列「3原則」教你吃對保健營養品

▲▼褐藻醣膠,營養品,健康,小分子褐藻醣膠,人體臨床,癌症,化療,陳衛華。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲健康意識抬頭加上疫情衝擊，服用保健營養品已成為民眾日常。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

隨著健康意識抬頭，加上疫情衝擊，使民眾更加重視自身的健康狀態，服用保健營養品已成為日常習慣，營養師高敏敏表示，民眾可能買了一堆保健營養品，卻忘記該在什麼時間點服用，甚至會在一口氣在同一個時間吃下，不僅浪費錢，還沒辦法充分發揮效用，因此在臉書粉專上分享「保健營養品吃對時間表」，提醒民眾可以根據三原則，在對的時間吃下對的保健營養品。

▲保健營養品吃對時間很重要！營養師列「4原則」照著吃就沒錯。（圖／營養師高敏敏提供）

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▲保健營養品吃對時間很重要，營養師高敏敏分享「保健營養品吃對時間表」。（圖／營養師高敏敏提供）

原則一

#空腹吃 ：飯前至少1hr以上/飯後至少2hr以上

・滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品
・膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻
・鈣、鐵、鎂
・膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖

原則二

#飯後吃 =飯後1hr以內
#隨餐吃 =跟著餐一起吃（吃完保健食品立刻吃飯）

・| 水溶性營養 |B群、葉酸、維生素C、綜合維他命
・| 礦物質 |鈣、鋅
・| 脂溶性營養 |維生素ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂
・| 酵素類 |酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素
・| 莓果萃取錠|藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓
・| 其他 |薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝

原則三

 #睡前吃 ：睡前30分鐘以內 吃完就去睡

・礦物質鈣、鐵（要特別注意！鈣、鐵不可同時食用 ）
因為兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收，若想補充鐵與鈣，建議每天輪流著吃或空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片。

・維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量Ｂ群、葉酸

高敏敏強調，「每款保健營養品都有它的特性，常常內含多種成分加上每個人身體狀況也不同，因此建議服用的時間也會有所不同」，也提醒民眾，除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示、攝取前也可以詢問醫生、藥師或營養師，在保健身體前，必須先理解自己的需求。

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