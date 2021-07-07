租金補貼、自購或修繕貸款利息補貼8月開始申請　黃偉哲：市民權益不停擺

▲台南市長黃偉哲7日偕同都市發展局長莊德樑向市民報告，租金補貼、自購貸款利息補貼、修繕貸款利息補貼8月份開始受理申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7日偕同都市發展局長莊德樑向市民報告，租金補貼、自購貸款利息補貼、修繕貸款利息補貼8月份開始受理申請，申請期間為8月2日至31日，而租金補貼還有第2次申請期間為2022年2月14日至25日，防疫期間無臨櫃服務，請民眾採線上申請、郵寄申請。

台南市長黃偉哲表示，市民的權益不會因疫情停擺，不管是紓困或是居住相關的補貼，都會同步為民服務，請市民朋友把握各項申請時間來辦理。去年合格的申請戶已留過資料，南市府將主動告知今年度申請事宜，如經濟狀況有調整，可透過郵寄或email等零接觸方式補件，希望兼顧防疫與便民。

今年都發局向中央爭取之住宅補貼項目及計畫辦理戶數如下：租金補貼8257戶（第1次受理申請計6881戶、第2次受理申請計1376戶）、自購住宅貸款利息補貼370戶、修繕住宅貸款利息補貼192戶。

都發局長莊德樑指出，租金補貼應備申請文件為戶口名簿、租賃契約、建物第二類謄本、郵局存簿影本，今年租金補貼金額配合中央政策，將依經濟弱勢身分、家庭人口數及地區租金水準採分區分級制度，每戶每月補貼2000至4000元不等，以落實弱勢族群的照顧，使租金補貼更趨公正合理。

自購貸款利息補貼應備申請文件為戶口名簿、建物謄本，條件為購置2年內或準備購置住宅、戶籍在台南市，依購屋區域不同最高可貸款210萬元。修繕貸款利息補貼應備申請文件為戶口名簿、建物謄本，條件為僅有一間10年以上住宅、戶籍在台南市，最高可貸款80萬元。申請人或其家庭成員如有符合評點項目加分條件者，請檢附相關證明文件。

 線上申請：請至內政部營建署住宅補貼線上申請登錄申請資料及上傳檢附文件，並於截止時間前完成上傳程序。郵寄申請：請以掛號郵寄，申請日之認定以郵戳為憑。永華市政中心都發局都市更新科：708201台南市安平區永華路二段6號9F；民治市政中心都發局區域計畫科：730201台南市新營區民治路36號世紀大樓6F。

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