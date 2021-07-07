疫苗覆蓋率破11.45%！月底目標達25%　陳時中回應了

▲新冠疫苗擴大接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布最新疫苗接種統計，國內新冠疫苗接種達到274萬劑，覆蓋率達到11.45％；蔡英文總統昨（6）日喊話，目標月底疫苗覆蓋率達到20%~25%，遭外界質疑難達成。指揮官陳時中今日回應，經過先前日本AZ124萬、莫德納250萬劑接種，地方政府已積極安排，單日最高接種數量曾也達18萬，接下來有更多的量，就會增加更多線，讓疫苗打得更迅速，「地方大量接種能力我們有信心」。

指揮中心公布，6日 COVID-19 疫苗接種9萬6,720人次，其中AZ接種7,447 人，莫德納接種8萬9,273 人次；截至目前為止，累計接種 274萬0,540 人次，AZ接種 197萬2,073 人次，莫德納接種 76萬8,467 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 11.45%。

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針對月底20%～25%目標，陳時中說，量越大施打的速度就需要加快，各地方政府非常積極在做這樣的安排，日前最大量曾經有單日接種18萬多劑，仍是在一個有秩序的情況去完成。將來有更多量，可以增加更多線讓它打得更迅速，經過日前日本AZ124萬、莫德納250萬劑接種，地方大量接種能力我們有信心。