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《日經》疫情復甦指數曝光　「台灣僅排第83名」中國奪冠

▲▼《日經亞洲》7日發布最新「新冠疫情復甦指數」，台灣僅獲全球第83名。（圖／翻攝自推特@NikkeiAsia）

▲《日經亞洲》發布「新冠疫情復甦指數」，台灣僅獲全球第83名。（圖／翻攝自推特@NikkeiAsia）

記者張寧倢／編譯

《日經亞洲》7日發布最新「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），其中針對120多個國家與地區的疫情感染管理、疫苗接種推動與社會流動性進行排名，台灣以總體得分43分位居全球第83名，而中國則以76.5分獲得此次評比榜首，第2、3名分別為馬爾他與波蘭。

根據《日經亞洲》報導，《日經新聞》每月底針對120多個國家或地區的疫情數據進行評比，排名越高者有確診數越低、接種率越高、社交距離等限制越寬鬆等跡象，顯示其較接近復甦。《日經》最新發布的「新冠疫情復甦指數」使用截至6月30日的資料，以9個各佔10分的子項目加總起來，獲得0到90分的總分作為排名依據。

排名結果顯示，台灣以總分43分居於全球第83名，落後包含印度（77名）、英國（48名）、南韓（48名）、日本（43名）、澳洲（34名）、美國（27名）與新加坡（12名），與台灣疫情現況相比下表現較差的則依序有柬埔寨、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞與泰國等國家。

另外，在此次復甦指數的排名中，居於全球之冠的則是在9個項目中共獲得76.5分的中國，第二名為總分76分的馬爾他，第三名是獲69分的波蘭。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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