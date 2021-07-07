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中和女騎腳踏車繞公園！下秒遭「怪鳥」攔下　一通電話淡定解決

▲▼公園,長凳,椅子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿宏被依法判拘役25日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿宏」（化名）日前見到一名女子「小桃」（化名），在新北市某公園內騎腳踏車玩耍，竟然就偷偷接近對方，接著將自身的褲子脫下，朝對方露出生殖器並做出噁心的舉動。對此，新北地院審理後，依法判其拘役25日，得易科罰金。

判決指出，79歲的阿宏日前某天下午，看到不認識的小桃在新北中和的某處公園裡騎車玩耍，竟一時色心大起，意圖供人觀賞，基於公然猥褻之犯意，在不特定多數人得以共見共聞的公園內，先偷偷接近小桃身邊，接著就將自身褲子脫下，隨後將生殖器裸露而出，以此方式公然為猥褻行為，而小桃見狀後，嚇得趕忙報警處理。

阿宏被捕後，於警詢、偵查、審理時均對案情坦承不諱，且也與小桃之證詞、監視器翻拍畫面等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿宏不思自重、尊重他人，公然在不特定多數人得以共見共聞之場合為猥褻行為，此舉已經嚴重敗壞社會風氣，殊非可取。

法官審酌，阿宏並無前科、素行良好，國小肄業之智識程度、家庭經濟為小康、犯罪動機、目的、手段、犯後態度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役25日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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