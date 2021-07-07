打不到第二劑？　陳怡君曝：一線醫護怨「被北市府沒收了」

▲陳怡君接獲北市一線醫護反應，原安排好第二劑疫苗施打遭北市府沒收。（圖／台北市議員陳怡君提供）



記者杜冠霖／台北報導

隨著莫德納及AZ疫苗分批抵台，北市各類高風險族群及長者也陸續接種疫苗，但台北市議員陳怡君爆料，北市打完第一劑疫苗，卻不能直接預約第二劑，「市府應該要妥善規劃，並確保第一線醫護人員都能順利完成第二劑！」

陳怡君指出，台北市各類高風險族群及長者陸續接種完第一劑新冠肺炎疫苗，不過民眾發現在北市診所打完第一劑後，卻未比照其它縣市直接預約第二劑施打時間；同時也傳出有北市醫護人員第二劑AZ疫苗預約不到的情況。

陳怡君接獲民眾反應，在台北市診所打完第一劑疫苗，但卻無法直接預約第二劑，護士只回答要注意市府公告。該民眾也出示家人在台中基層診所打疫苗的記錄，上面明確標示第二劑施打時間，陳怡君質疑，「為何台北市無法直接預約第二劑施打日期？」

AZ疫苗第一劑接種後，12周內接種第二劑保護力最佳，對此，陳怡君指出，一位新北市某診所醫師也在臉書表示，有位任職北市聯醫的學妹打電話哭訴，自己第一劑已打超過10週，原本預約的二劑卻被沒收了，因為市政府要調度去打其他相關人員，把第一線醫護的疫苗沒收。該學妹只能南漂，或請其他系統收留。

陳怡君表示，目前北市各類人員及長輩都已陸續施打完第一劑疫苗，不過由於北市疫情不斷，市府也陸續宣布各項專案，在疫苗有限的情況下，恐造成排擠效應。「市府要妥善規劃，讓已打第一劑的民眾都如期打到第二劑，同時也要確保第一線的醫護人員都能順利完成第二劑施打，確保第一線人員的人身安全。」

▼北市打完第一劑疫苗後，無法預約第二劑，上圖為北市疫苗接種卡，下為台中市。（圖／台北市議員陳怡君提供）

