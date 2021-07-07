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快訊／館長槍擊案判決出爐！寶和會施俊吉遭判18年半、槍手16年

快訊／館長「林口中3槍」！倒臥血泊直撥：照顧我的妻兒

▲館長在去年8月底遭人連開3槍，倒在血泊中直播說：照顧我的妻兒。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

館長陳之漢去年8月間，在林口的健身分館門前遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長，依殺人未遂等罪起訴槍手劉丞浩及背後主謀寶和會組長施俊吉。新北地院7日下午4點宣判，劉被判16年，施被判18年半。

回顧案情，館長去年8月28日凌晨2時許在林口館遭人連開3槍，右手與右大腿中彈倒地（中2槍），事發後他的員工也立刻在臉書直播，可以看見館長躺在地上神情痛苦，旁邊員工用力替他緊壓右腳與右手的傷口，而館長甚至還交代遺言等，所幸經送醫救治後，並無大礙。

▲▼劉丞浩。（圖／記者陳雕文攝）

▲槍手劉丞浩除了犯下館長槍擊案，還涉及綁架「紅景天詐欺案」主嫌謝忠奇等案件。（圖／記者陳雕文攝）

對此，檢方偵辦後認為，槍手劉丞浩犯後矢口否認犯行，僅為了25萬元的金錢利益就對館長開槍，且因其到處欠債，買兇金事後還直接進了債主口袋。另外，其犯後還絲毫沒有悔意，嚴重危害社會秩序，視他人的安危及治安於無物，惡性重大，因此建請法院從重量刑。

至於組長施俊吉，除了指使劉丞浩開槍，還指揮其餘幫眾犯下多起案件，還設計逃亡路線、發安家費等等，顯然是「作案指揮官」。

全案今天下午宣判，槍手劉丞浩被依殺人未遂 5年、共同擄人勒贖罪9年、非法持有手槍罪4年，合併執行共16年；策劃買兇殺人的寶和會組長施俊吉則遭判18年6月。全案可上訴。

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲館長槍擊案，新北刑大日前掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

●案外案

竹聯幫和堂寶和會（下稱寶和會）為一犯罪組織，主要從事放貸、酒店圍事等活動，亦持續受託從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等非法暴力犯罪。

館長遭槍擊後，警方發現與寶和會關係匪淺，因此抄了寶和會圍事的酒店「百富妃麗」，偵辦過程中意外得知，寶和會曾綁架一名詐騙17億後捲款潛逃10年的通緝犯，並勒索1700萬元得逞，後來警方循線抓到了該名通緝犯，其全身上下只剩8萬元。

施俊吉與劉丞浩狼狽為奸，除了傷害館長還犯了多起案件，因此法官合併宣判。

出稿時間：16：22

更新時間：17：31（新增內文）

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