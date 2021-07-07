　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

居家快篩有訣竅！藥師教你「採檢前關鍵動作」鼻子不白戳

記者趙于婷／台北報導

台灣日前開賣居家快篩，不少企業和民眾都自行購買使用，但因為快篩同樣必須戳鼻子採集檢體，不少人在操作上會有恐懼，進而影響採檢。ETtoday新聞雲Podcast《痛痛飛走了》也邀請到專業藥師游佩雯來分享正確使用方式，她也在節目中透露採檢前的「關鍵動作」，可以增加採集檢體的準確率。

▲ 點擊收聽《痛痛飛走了》邀請專業藥師游佩雯來分享居家快篩的正確使用方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過這波本土疫情衝擊，台灣已經不能再以淨土自居，考量疫情熱區的社區內很可能有潛藏病例，中央流行疫情指揮中心也從6月份開始公布「社區廣篩4大策略」，包含廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩、引進居家快篩，開放民眾可以自行購買居家快篩。

▲▼新冠肺炎,快篩,病毒檢測,採檢,Swab test。（圖／示意圖／達志影像）

▲操作快篩有訣竅！藥師提醒快篩前關鍵動作。（圖／示意圖／達志影像）

雖然居家快篩不用像醫護使用的採檢方式，戳鼻子必須戳很深，但因為也必須從鼻子採檢檢體，不少民眾都有疑問「到底插多深？」游佩雯除了在節目上分享正確採檢流程，也說明大家很擔心的偽陰性和偽陽性問題，更一一點出民眾使用上常犯的錯誤。想知道關於居家快篩的訣竅和詳細衛教資訊，歡迎上Podcast《痛痛飛走了》收聽！

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G1太陽奪勝！　保羅狂轟32分9助攻
擴大紓困！「6.6萬勞工」敗部復活！後天登錄「最高領3萬」
咒兇手不得好死！柔道童解剖父悲憤　臉書PO「幹」字怒炸
孫生媽又被抓包偷東西！　親曬「監視器畫面」無力嘆：疫情也擋不
遇流浪孕婦翻食垃圾！他不忍心帶她回家　今背嬰兒出門「拾荒養母
快訊／與前妻吵架　他狂開10槍「殺死2男」殺人罪起訴！檢怒求
6000萬劑疫苗才夠！　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500
影／特斯拉衝撞騎樓瞬間燃燒　驚悚畫面曝光！
男爽帶小三逛街「巧遇老婆」　當場格鬥式爆打！她被扒光上衣示眾

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怎預約才能早點打到疫苗　醫親算數曝關鍵！這情形等於沒排

小暑到！「霸王高溫」至少連續熱10天　5縣市36°C↑警戒燈亮了

台日一起加油！阪神電鐵貼滿「台灣小物」　日本車長喊：期待相會

沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

一表掌握各行業「微解封」分數！專家揭精準防疫2要素：絕不贊成普篩

「內灣老街」爆攤商逃難潮　業者嘆紓困槓龜...租金5折也活不了

名醫曝「張上淳救到底」後果！坦言：每個DNR都是艱難的決定

安排到宅施打疫苗　奇美醫院為行動不便居家醫療病人服務

疫苗預約系統開放一天「逾148萬人登記」指揮中心澄清系統異常謠言

北市內湖幼兒園疑群聚！16學生天天入校　教育局揭托育原因

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

怎預約才能早點打到疫苗　醫親算數曝關鍵！這情形等於沒排

小暑到！「霸王高溫」至少連續熱10天　5縣市36°C↑警戒燈亮了

台日一起加油！阪神電鐵貼滿「台灣小物」　日本車長喊：期待相會

沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

一表掌握各行業「微解封」分數！專家揭精準防疫2要素：絕不贊成普篩

「內灣老街」爆攤商逃難潮　業者嘆紓困槓龜...租金5折也活不了

名醫曝「張上淳救到底」後果！坦言：每個DNR都是艱難的決定

安排到宅施打疫苗　奇美醫院為行動不便居家醫療病人服務

疫苗預約系統開放一天「逾148萬人登記」指揮中心澄清系統異常謠言

北市內湖幼兒園疑群聚！16學生天天入校　教育局揭托育原因

向娃爆秀場打牌「高凌風輸掉7棟房」　曾被豬哥亮襲擊...她當眾賞巴掌

椎心之痛！柔道童父PO悼念短片：對不起，我們來世再當父子

可以墨綠、可以兩岸一家親　柯文哲堅持中道「綠媒紅媒都不挺」

雲南瑞麗「也是Delta病毒」　今增15確診「全城居家隔離禁外出」

遇到高CP值事故屋！女大生猶豫租不租…釣出凶宅專業戶超毛經歷

怎預約才能早點打到疫苗　醫親算數曝關鍵！這情形等於沒排

遊戲點數騙2度性侵男童　屏東狼師提「新事證」求再審被打臉

YSL「獵男唇膏」只要1145元　珊瑚粉打造楚楚可憐的無辜妝容

NBA總冠軍戰G1太陽奪勝　保羅狂轟32分9助攻

曹西平被酸刷存在感氣炸！怒嗆酸民悲哀：一群爛貨

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

越來越愛戴口罩！妹子列5大好處眾人超認同

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

噴酒精機器「兼量體溫」準嗎？答案超傻眼

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

霸王高溫來了！水神大雨輸送熱區換這

6000萬劑疫苗才夠　醫要3單位再各加買500萬劑

唐鳳版疫苗預約多快？PTT創世神曝秒數

外送員直行被撞還要賠7K！保險員卻說合理認賠

雷雨彈狂掃「6縣市」大雨特報

更多熱門

相關新聞

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」：累得跟狗一樣

採檢4千人！前線醫38°C「胯下狂滴照」：累得跟狗一樣

台北市信義區虎林街爆出13戶、共30人確診，北市府成立「虎林專案」進行大規模PCR採檢，造冊3300位。在第一線支援採檢行動的北市聯醫忠孝、陽明醫護同仁頂著38度高溫苦撐12小時，截至昨日共採檢4126人次。胸腔外科主任鄒冠全也在臉書PO出一張「胯下滴水」照，整個人泡在汗裡，令人看了超心疼。

每周痛1次！護理師採檢「直視捅鼻恐懼」情緒潰堤

每周痛1次！護理師採檢「直視捅鼻恐懼」情緒潰堤

即／圍堵Delta！高雄匡列2204人採驗全陰

即／圍堵Delta！高雄匡列2204人採驗全陰

永春篩檢！第1輪結束「採150隻」醫師急了

永春篩檢！第1輪結束「採150隻」醫師急了

即／鳳山大樓群聚　去過地瓜攤+快餐店百人採檢

即／鳳山大樓群聚　去過地瓜攤+快餐店百人採檢

關鍵字：

居家快篩採檢戳鼻子

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

一天當沖15次長榮！他曬對帳單網看傻

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面