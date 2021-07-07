居家快篩有訣竅！藥師教你「採檢前關鍵動作」鼻子不白戳

記者趙于婷／台北報導

台灣日前開賣居家快篩，不少企業和民眾都自行購買使用，但因為快篩同樣必須戳鼻子採集檢體，不少人在操作上會有恐懼，進而影響採檢。ETtoday新聞雲Podcast《痛痛飛走了》也邀請到專業藥師游佩雯來分享正確使用方式，她也在節目中透露採檢前的「關鍵動作」，可以增加採集檢體的準確率。

▲ 點擊收聽《痛痛飛走了》邀請專業藥師游佩雯來分享居家快篩的正確使用方式。

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經過這波本土疫情衝擊，台灣已經不能再以淨土自居，考量疫情熱區的社區內很可能有潛藏病例，中央流行疫情指揮中心也從6月份開始公布「社區廣篩4大策略」，包含廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩、引進居家快篩，開放民眾可以自行購買居家快篩。

▲操作快篩有訣竅！藥師提醒快篩前關鍵動作。（圖／示意圖／達志影像）

雖然居家快篩不用像醫護使用的採檢方式，戳鼻子必須戳很深，但因為也必須從鼻子採檢檢體，不少民眾都有疑問「到底插多深？」游佩雯除了在節目上分享正確採檢流程，也說明大家很擔心的偽陰性和偽陽性問題，更一一點出民眾使用上常犯的錯誤。想知道關於居家快篩的訣竅和詳細衛教資訊，歡迎上Podcast《痛痛飛走了》收聽！