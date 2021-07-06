死者頭七！彰化喬友大樓惡火奪4命　中市消防局也換黑白色調哀悼

▲彰化縣消防隊員陳志帆殉職，台中消防局官網也換上黑白色調表示哀悼。（圖／截取自台中市消防局網頁）

記者白珈陽／台中報導

彰化市喬友大樓30日惡火帶走4條寶貴性命，其中包括1名陳姓消防員，除彰化縣消防局在事發翌日官網換上黑白色調，台中市消防局也在同日換上黑白照，以表哀悼。至今日剛好是4名亡者的頭七，據悉，消防局的黑白色應會擺放至陳員公祭結束。

台中市消防局表示，雖大火當日沒有收到支援請求，但台中與彰化地理位置相近，有地緣關係，有同仁因任務殉職同感痛心，因此在事發隔日也與彰化縣消防局一樣，在官網換上黑白色調，會持續到何時還不確定，但根據之前案例，會擺放到同仁公祭結束，須待消防署安排通知，再行更換。

上月30日彰化市喬友大樓發生大火，造成4死20傷悲劇，其中彰化縣消防局東區消防分隊的隊員陳志帆在火場9樓一處房內浴缸被同事發現失去生命跡象，甚至連氧氣瓶都幾乎用光。

陳志帆今年33歲，彰化市人，未婚，是2014年特考班結業，2016年到彰化東區消防隊服務，分隊小隊長柯文進指出，陳志帆是一位認真積極的人，發生這種事，所有人都很難過很不捨。分隊清理陳志帆的服勤裝備時，邊整理遺物時邊落淚，同事李宗恩說，和志帆同事4年左右，感覺他是一個積極上進的人，平時訓練也認真，發生這種事大家都很難過。

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