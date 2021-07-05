檢察長遭撞「沿穿越道標線邊緣走」挨罰300　提告撤單結果曝

▲2021從法務部主秘卸任的陳宏達，去年在馬路被車撞卻挨罰300元提告，北院判罰單撤銷。（圖，資料照／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

曾任檢察長、辦過林益世貪汙案的檢察官陳宏達，於2020年7月間走過台北市杭州南路、愛國東路口時，遭違規左轉小客車撞傷，警方到場後，認為他也沒依規定行走行人穿越道，開罰300元；陳檢不服挨罰提告，台北地方法院判他勝訴、罰單撤銷。

陳檢表示，案發地點的穿越道的標線，是開放性、非閉鎖式，他只是稍微偏離，應仍算依規走在行人穿越道，且在他被撞前，先有一輛計程車違規左轉，他被嚇到後加速過馬路，不料肇事駕駛仍直直撞上他，主張應撤銷罰單。

開罰的大安分局表示，關於陳檢主張的「緊鄰行人穿越道行走並無過失」、「行人穿越道邊緣也算行人穿越道一部份」，目前沒有明確標準，而從監視器畫面來看，陳檢走進路口時，行人穿越道暢通可行，而他卻從頭到尾沒走在穿越道上，看不出有何不得已違規的狀況。

法院勘驗監視器畫面，認為陳檢一路走在標線邊緣，經函詢交通部後，得到回應「行人走在人行穿越道兩側，沒規定容許距離範圍，相關認定應個案認定，而汽車行經行人穿越道交岔路口時，都應該禮讓行人先行」，顯然本件車禍主因，是汽車未禮讓行人，而陳檢也有從行人穿越道過馬路的意思，判罰單撤銷。

陳宏達自輔大法研所畢業，司法官學院26期結業，曾任台北檢署襄閱主任、高檢署書記官長、金門、基隆、台中地檢署檢察長，也是前特偵組主任兼發言人，辦過轟動全國的林益世貪汙案，2021年才卸任法務部主秘，現為高檢署主任檢察官。

我沒有遲到，是時間遲到了！