直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗累積到貨572.62萬劑，但AZ直購的目前只到貨11.7萬劑，今（5）日傳出華航將自泰國曼谷運載新一批疫苗回台，數量據傳是58萬劑至62萬劑。對此，陳時中表示，「疫苗進來就會跟大家報告，應該也很近了。」

我國目前已採購的疫苗包括AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，聯亞、高端兩家國產疫苗預採購各500萬劑，另外向COVAX平台採購476萬劑。目前COVAX到貨的兩批都是AZ，但我國日前從美國、日本獲贈疫苗，也讓庫存量大幅提高。